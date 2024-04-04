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Windows 10 kullanmak için servet dökmek gerekecek

Microsoft tarafından Windows 10'a yönelik abonelik fiyatlandırması duyuruldu. Gelen son bilgilere göre, Windows 10 güncellemesinde desteği alabilmek için yüklü miktarda para ödemeniz gerekiyor.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:04
Windows 10 kullanmak için servet dökmek gerekecek

Microsoft, 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 güncelleştirmelerine desteğini sonlandıracak. Ancak işletim sistemini 11’e güncellemek istemeyenlere yönelik bir alternatif sunuldu. Bu nedenle Microsoft yeni abonelik sisteminin üzerinde bir çalışma başlattı. Fakat açıklanan Windows 10'un abonelik ücretleri oldukça ağır.

Windows 10 abonelik ücreti indirimi açıklandı!

Windows 7'de de görülen abonelik sistemi, Windows 10'da geri dönüyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, Windows 10 güncellemeleri için 14 Ekim 2025 tarihine kadar destek sağlıyor. Ancak bu tarih sonrası Windows 10 çalıştıran bilgisayarlar tehlikelere açık hale gelecek.

Windows 10 kullanmak için servet dökmek gerekecek

Bunun olmasını önlemek için Microsoft, işletmelere özel bir abonelik sistemi duyurdu. Aslında bu sistem ilk olarak Aralık ayında ortaya çıkarıldı. Windows 10 kurumsal abonelik fiyatlandırması bugün açıklandı.

Son tüketicilere yönelik de bir abonelik sistemi oluşturulacak gibi görünüyor. Ancak eğitim kurumlarının açıkladığı ücretler oldukça yüksektir. Yani Windows 10'u kullanmayı sürdürebilmek için ilk yıl yaklaşık 61 dolar ödemeniz gerekecek. İşleri daha da karmaşık hale getiren bu ücret, ikinci yılda ikiye katlanarak 122 dolara, üçüncü yılda ise 244 dolara çıkıyor.

Bu nedenle, Windows 10 güncellemelerini almayı sürdürmek isteyen işletmeler üç yıl içinde 427 ABD doları tutarında ağır bir maliyet ile karşı karşıya kalacak. Elbette aboneliğe katılmak zorunlu değildir. Ancak bu abonelik size Windows 10 güncellemelerini alma hakkı verir.

Windows 10 kullanmak için servet dökmek gerekecek

Windows 10 güncelleme desteği kesilirse işletim sistemi saldırılara açık hale gelecektir. Microsoft, bu aboneliğe sahip kullanıcılar için güvenlik açıklarını gidermeye devam edecektir. Buradaki asıl sorun eğitim kurumlarının Windows 11'e geçişlerinin zor olmasıdır.

Bazı kuruluşlar eski basit programları kaldırmak için bilgisayarlarda Windows'u kullanır. Ancak Windows 11'i kullanabilmeniz için belirli donanım gereksinimlerini karşılamanız gerekir. Windows 11'e geçiş özellikle eski bilgisayarlara sahip eğitim kurumları için kolay olmayabilir. Ancak Windows 10'u kullanmaya devam edebilmek için ağır bir bedel ödemeniz gerekecek.

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