Windows 11'de yeni dönem: Başlat menüsü değişiyor

Son dönemde Microsoft, Windows 11 platformuna yapay zeka entegrasyonuna odaklanmış durumda. Copilot adlı yardımcılarıyla dikkat çeken firma, kullanıcı arayüzünde yenilikler yapmayı planlıyor. Windows 11’in Başlat menüsünde yapılacak güncellemelerin sinyalleri gelmeye başladı.

Twitter üzerindeki son gönderilere göre, Microsoft, Windows 11’in Başlat menüsüne daha geniş seçenekler eklemeyi düşünüyor. Windows 11’in 22635.3420 önizleme sürümünü deneyen kullanıcılar, ‘Tüm Uygulamalar’ sekmesindeki değişiklikleri gözlemledi. Mevcut durumda, Başlat menüsünün ‘Tüm Uygulamalar’ kısmında bir liste görünümü bulunmakta. Ancak, Microsoft’un yakında kullanıcıların liste ve ızgara görünümü arasında geçiş yapabileceği bir güncelleme üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.





WİNDOWS 11'DE YENİ GÖRÜNÜM



Windows kullanıcı topluluğu, bir süre önce Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla Başlat menüsündeki düzenlemeler için önerilerini iletti. Izgara düzeni seçeneği, büyük ekranlara sahip cihazlarda uygulamalar arasında gezinmeyi daha rahat hale getiriyor ve mekandan tasarruf sağlıyor.

Windows Insider üyelerinin büyük ilgi gösterdiği bu değişiklik için 1500’den fazla destek oyu toplandı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Microsoft’un yeni görünüm seçenekleri üzerinde denemeler yaptığı biliniyor.

Windows 11’in 22635.3420 önizleme sürümünü yükleyip ayarları uyguladıktan sonra, kullanıcılar Başlat menüsünde uygulamaların alfabetik sırayla ızgara düzeninde dizildiğini keşfedebilirler.