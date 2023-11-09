Windows 11'i daha rahat kullanmak için küçük hileler

Windows 11 kullanıcıları birçok sorun ile karşılaşırken yavaş tedariği ve yeni özelliklerin sadece görünüm değişikliği olduğu fikirleri ortaya atıldı. Yeni Windows'u kullanmak güzel ve gizli özellikler mevcutken farklı hileler vardır. Windows 11, varsayılan hard disk Bitlocker ile şifre yapılarak CD ile bilgisayar başlatılarak sistem üzerinden erişim engellenir.

Anahtar kaydetmek için [Windows]+[Pause] tuşlarına basın ve en aşağıya inin. Ardından “Bitlocker> Kurtarma anahtarı” yolunu izleyin. Şimdi ise ya bilgisayara bir USB bellek takın ve “Kaydet” butonu ile kaydedin ya da anahtarın çıktısıyla beraber bilgilerin çıktısı alınır.





HESAP OLUŞTUR

Windows 11 home sürümü, yükleme sırasında çevrimiçi Micrsoft hesabı oluşturulurken zorunlu hale getirildi. İşlem sistemi yüklenmesiyle yerel hesap oluşturulur. “Başlat>Ayarlar>Hesaplar>Bilgileriniz” yolunu izleyin ve “Hesap ayarları” aşamaları izlenerek hesap oluşturulur. Devamında PIN'i girerek form doldurulur. PIN sorunu yaşamamak adına Ayarlar>Hesaplar>Oturum açma seçenekleri>PIN” yolunu izleyin ve “Kaldır” yollarına bakılarak gerekli adımlar tamamlanır.

MİCROSOFT HESAP DEVRE DIŞI

Ayarlar bölümünden hesap devre dışı bırakılabilir. sistem, bildirimler yoluna bakılarak ''Cihazı kurarken ipuçları ve bilgileri alın'' seçeneği kaldırılır. Store'dan ürün almak istendiğinde microsoft hesabının kullanılması gerekir.

DENETİM MASASI ERİŞİM

Windows 11 işletim sisteminden ayarlar menüsünden şekil verilebilir. Denetim masası kullanılırken çalışması mümkün. Windows'a basarak ''denetim masası'' yazılır. Görev çubuğu sabitlenerek denetim masasına erişim sağlanır ve simge koyulur.

Denetim masasının açılmasıyla sabitlenir ve istenilen menüye girilir. Denetim masası simgesine sağ tıklandığında menü görülür ve diğer sembollerin çoğuyla yapılır.