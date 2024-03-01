Windows ve Android'e yepyeni bir özellik geliyor

Windows ve Android Kullanıcıları İçin Heyecan Verici Gelişme! Microsoft'un Yeni Özelliği Test Aşamasında

Microsoft, Windows işletim sistemi ve uygulamalarındaki geliştirmelerine devam ediyor. Son olarak, uzun bir bekleyişin ardından, Windows üzerinde yer alan Telefon Bağlantısı uygulaması için çığır açacak bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Bu yenilik, Windows kullanıcılarının mobil cihazlarını webcam olarak kullanma imkanı sunacak.

Özellikle masaüstü bilgisayar ve bazı dizüstü bilgisayar modellerinde dahili kamera eksikliği yaşanabiliyor. Microsoft'un bu yeni özelliği, kullanıcıların Android cihazlarını webcam olarak kullanmalarına olanak tanıyacak. Geliştirilen bu özellik, Windows'un Telefon Bağlantısı uygulaması üzerinden entegre edilecek, böylece mobil cihazlar webcam görevi üstlenebilecek.





Günümüzde birçok dizüstü bilgisayarın sahip olduğu kameralar genellikle yüksek kalitede çekim yapma konusunda sınırlı olabiliyor. Bu durumda, kullanıcılar telefon kameralarını alternatif olarak değerlendirebiliyorlar. Ancak, genellikle üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duyuluyordu. Microsoft'un geliştirdiği bu özellik sayesinde, bu tür uygulamalara olan gereksinim ortadan kalkacak.

Windows'un Telefon Bağlantısı uygulaması, Play Store'da bulunan Windows Bağlantısı ile entegre olarak çalışarak Android cihazları bilgisayar ile senkronize etme imkanı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, telefona gelen bildirimleri takip edebilir, mesaj ve aramaları görebilir, fotoğraf ve videoları aktarabilirler.

Microsoft'un açıklamasına göre, şu anda test aşamasında olan bu özellik, Windows 11 Insider kullanıcıları tarafından denenebilecek. Yeni özellik ile kullanıcılar, mobil cihazlarının sadece ön kamerasını değil, aynı zamanda arka kamerasını da webcam olarak kullanabilecekler. Bu özelliğin kullanıcıya efekt uygulama ve video akışını durdurma gibi seçenekler sunacağı belirtiliyor.





Ancak, bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Şu an için test aşamasında olan bu yenilik, gelecek aylarda genel kullanıma sunulabilir. Bu süre zarfında, Android telefonların en az Android 9.0 sürümüne ve Telefonu Bağla uygulamasının en az 1.24012 sürümüne sahip olması gerekiyor. Kullanıcılar, bu gelişmeyi heyecanla bekliyor ve yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte daha verimli deneyimler yaşamayı umuyorlar.