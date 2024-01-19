X, Android kullanıcıları için sesli ve görüntülü aramalar sunuyor!

X platformu, Ekim 2023'te iOS kullanıcıları için sesli ve görüntülü arama özelliğini şimdi de Android kullanıcıları için kullanıma sunuyor. X'te çalışan bir mühendis, konuya ilişkin olarak X’te yaptığı paylaşımda, "X'teki sesli ve görüntülü aramalar bugün Android kullanıcıları için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor! Uygulamanızı güncelleyin ve annenizi arayın” ifadelerini kullandı.





ÖNCE PREMİUM ABONELER KULLANABİLECEK

X'in CEO'su Linda Yaccarino, kendisinin ve sahibi Elon Musk'ın "her şey" uygulaması yaratma planının bir parçası olarak platformda görüntülü sohbeti ilk kez geçtiğimiz ağustos ayında duyurdu. Sesli ve görüntülü arama yapmak da dahil olmak üzere büyük planlarıyla birlikte gelen avantajlar, öncelikle yalnızca premium aboneler tarafından kullanılabilecek.





X’TE ARAMALAR NASIL KAPATILIR?

Öte yandan X'te aramaları kapatmak için ayarlara gidin ve gizlilik ve güvenliğe, ardından doğrudan mesajlara tıklayın. Burada sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir yazan bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğin kapalı olduğundan emin olun. Aynı zamanda, X'te sizi kimlerin arayabileceğini kontrol edebilirsiniz. Sınırlamalar, adres defterinizdeki kişileri, doğrulanmış kullanıcıları ve takip ettiğiniz kişileri içeriyor.