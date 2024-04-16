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X (Twitter) artık ücretli olacak: Elon Musk’tan doğrulama geldi

Elon Musk, X’i (Twitter)’dki bot hesaplarla mücadele edebilmek için yeni kararlar alındığını açıkladı. Bu kararlar arasında, X’teki bazı özellikleri ücretli hale getirilmesi de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:05
X (Twitter) artık ücretli olacak: Elon Musk’tan doğrulama geldi

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, X’e yeni kayıt olacak kullanıcılar, gönderi paylaşmak, beğenmek gibi pek çok eylem için bir miktar ücret ödemek durumunda kalacak. Musk, bu kararların spam gönderi ve bot hesaplardan kurtulmak için alındığını, ücretli dönemin sadece 3 ay boyunca süreceğini açıkladı.

X artık ücretli olacak

Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, X2e yeni katılan kullanıcılar ilk aşamada düşük miktarda ücret ödeyecek. Ancak herhangi bir sorun çıkmayan hesaplardan 3 ay sonra ücret talep edilmeyecek.

Bahsi geçen bu yeni uygulamanın ne zaman başlayacağı ise açıklanmadı. Bu sistemin Yeni Zelanda ve Filipinler’de test edildiği ve 1 dolar karşılığında kişilerin X hesabına sahip olabildikleri de belirtildi.

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