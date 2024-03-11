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Xiaomi kullananlara kötü haber: Ücretsiz özellik kaldırılacak

Son gelen haberlere göre, HyperOS kullanıcılarının YouTube videolarını arka planda oynatma imkanı için ücretsiz erişim ayrıcalığını kaldırılmış durumda.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:05
Xiaomi kullananlara kötü haber: Ücretsiz özellik kaldırılacak

Xiaomi, yakın zaman önce MIUI arayüzüne veda ederek HyperOS işletim sistemine geçiş yaptı. Bu yeni platform, kullanıcıların dikkatini çeken birçok yeni özelliği ve performans iyileştirmelerini beraberinde getiriyor. Kullanıcılar bu değişiklikleri heyecanla karşıladı. Fakat, son haberlere göre, Xiaomi kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak bir gelişme yaşandı. MIUI 12’de başlayan ve HyperOS’ta devam eden, YouTube videolarını arka planda çalma yeteneği maalesef kaldırıldı. İşte bu değişikliğin detayları...

XİAOMİ HYPEROS İŞLETİM SİSTEMİNDE YOUTUBE GÜNCELLEMESİ

Genel olarak, YouTube videolarını arka planda çalmak için Premium üyeliğe ihtiyaç duyulur. Ancak Xiaomi cihaz sahipleri, firmanın yazılımında bulunan özel bir özellik sayesinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyorlardı. Ne yazık ki, bu avantaj yakında son bulacak.

Xiaomi güncelleme

Son duyurulara göre Xiaomi, HyperOS işletim sistemi üzerindeki bir sonraki güncellemesinde, YouTube videolarını arka planda çalma imkanını sunan mevcut özelliği kaldırma kararı aldı. Bu özelliği kullanmaya devam etmek isteyenler için artık aylık 57,99 Türk Lirası karşılığında YouTube Premium üyeliği gerekecek.

Şirketin bu adımı atmasının kesin sebepleri açıkça bilinmemekle birlikte, genel kanı Google’ın, YouTube’un sahibi olarak, bir talepte bulunmuş olabileceği yönünde. Xiaomi kullanıcılarının, teknoloji devi tarafından ücretli olarak sunulan bir hizmete ücretsiz olarak erişiyor olması, Google’ın gelir kaybına uğramasına sebep oluyordu. MIUI 14 sürümünü kullanıyorsanız ve HyperOS’a geçmeyi düşünüyorsanız, bu geçişin YouTube videolarını arka planda oynatma özelliğini etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Xiaomi’nin açıklamalarına göre, MIUI 14 kullanıcıları bu özelliği kullanmaya devam edebilecek.

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