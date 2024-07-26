Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Android 15 güncellemesi, yakında piyasaya sunulacak son büyük güncelleme olarak dikkat çekiyor. Google, Android 15'in resmi sürümünü bu yılın sonlarına doğru yayınlamayı planlıyor ve bu güncelleme, birçok yeni özellik içerecek. Şu an için Android 15'in ikinci beta sürümü piyasada bulunuyor ve bu sürüm, nihai sürümün ön izleme niteliğinde.

Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının bazı telefonları için Android 15, cihazın alacağı son büyük güncelleme olacak. Bu, kullanıcılar için önemli bir durum çünkü Android güncellemeleri, telefonun performansını ve güvenliğini artırmanın yanı sıra, yeni özelliklere erişim sağlar. İşte diğer detaylar...





ANDROİD 15 GÜNCELLEME SON BÜYÜK GÜNCELLEME DİKKAT ÇEKİYOR

Xiaomi, genellikle amiral gemisi telefonları için üç büyük Android güncellemesi sunar. Ancak, şirket son yıllarda bu politikasını değiştirerek bazı telefonlarına dört büyük güncelleme vaat etmeye başladı. Özellikle Xiaomi 14 serisi ve 13T serisi gibi son çıkan amiral gemisi modelleri bu yeni politikadan yararlanacak. Ayrıca, orta sınıf telefonlar da bu güncellemelerden nasibini alacak. Örneğin, Redmi Note 13 serisi gibi daha yeni orta sınıf telefonlar, bir yıl daha ekstra Android güncellemesi alacak.

Bu durum, Xiaomi kullanıcıları için oldukça avantajlı çünkü telefonlarının daha uzun süre güncel kalmasını ve yeni özelliklerden yararlanmasını sağlıyor. Android 15 ile birlikte, cihazlar yeni özellikler, iyileştirmeler ve güvenlik güncellemeleri elde edecek, bu da kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve cihazların ömrünü uzatacaktır.

Sonuç olarak, Android 15'in çıkışıyla birlikte bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonları için bu güncelleme son büyük güncelleme olacak. Kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte cihazlarının daha iyi performans göstermesini ve en son Android özelliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar.





Android 15 güncellemesi henüz resmi olarak Xiaomi telefonlara sunulmuş değil ve güncelleme takvimi hakkında bilgi verilmiş değil. Ancak, Xiaomi'nin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurulduğunda, Android 15'in son güncelleme olacağı modelleri tahmin etmek zor değil. Xiaomi, genellikle belirli bir süre içinde telefonlarına en fazla üç büyük Android güncellemesi sunar, bazı yeni modeller ise dört güncelleme hakkına sahip olabilir.

Bu çerçevede, Android 15 güncellemesinin ardından, bazı Xiaomi telefonlarının Android 16 almayacağı tahmin ediliyor. Bu modeller arasında Xiaomi 12 serisi, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 1 ve 2S, Redmi Note 13 serisi, Redmi Note 12 serisi ve Poco M6 5G gibi popüler telefonlar bulunuyor. Bu telefonlar, Android 15 güncellemesinden sonra bir sonraki büyük güncellemeyi almayacak, yani Android 16 güncellemesini görmeyecekler.

Xiaomi'nin yazılım politikası, her modelin alacağı güncelleme sayısını belirlerken, telefonun çıkış tarihi ve pazar ihtiyaçları da dikkate alınır. Genellikle, amiral gemisi modeller ve daha yeni çıkış yapan telefonlar, daha uzun süre güncelleme alırken, daha eski veya orta sınıf modeller bu sürenin sonunda güncellemeleri almaya son verir.

Android 15 güncellemesi, bu telefonlar için büyük bir değişiklik ya da yeni özellikler getirebilir. Ancak, bu modeller Android 15 güncellemesinden sonra bir daha büyük Android sürümü almayacak. Kullanıcılar için bu durum, cihazlarının yazılım desteğinin sona ermesi anlamına gelir. Bu nedenle, uzun süreli yazılım desteği isteyen kullanıcılar, daha yeni telefon modellerini tercih edebilirler.

Özetle, Android 15'in bu modeller için son güncelleme olacağı belirtiliyor ve bu modeller, Android 16 veya sonraki büyük güncellemeleri almayacak. Detaylı listeye ulaşmak için Xiaomi'nin güncelleme politikaları ve model listeleri takip edilebilir.

Android 15 güncellemesi, bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonları için son büyük güncelleme olacak. İşte bu güncellemeyi alacak modellerin detaylı listesi:

**Xiaomi Modelleri:**

- **Xiaomi 13 Lite:** Orta sınıf bir telefon olan Xiaomi 13 Lite, Android 15 güncellemesini alacak, ancak bu güncelleme son büyük güncelleme olacak.

- **Xiaomi 12 Pro:** Üst seviye özelliklere sahip bu amiral gemisi model, Android 15 ile son büyük güncellemesini alacak.

- **Xiaomi 12:** Xiaomi'nin popüler amiral gemisi modellerinden biri olan Xiaomi 12, Android 15 güncellemesinden sonra yeni bir büyük güncelleme almayacak.

- **Xiaomi 12T Pro ve 12T:** Bu serinin amiral gemisi ve orta seviye modelleri, Android 15 güncellemesini alacak.

- **Xiaomi 12S Ultra, 12S Pro ve 12S:** Yüksek performans sunan bu modeller, Android 15 güncellemesinin ardından başka bir büyük güncelleme almayacak.

- **Xiaomi Civi 2 ve 1S:** Bu modeller, özellikle estetik ve performans özellikleri ile dikkat çeken telefonlar arasında yer alıyor.

- **Xiaomi Mix Fold 2:** Katlanabilir telefon kategorisinde yer alan Mix Fold 2, Android 15 güncellemesini alacak.

- **Xiaomi Pad 5 Pro 12.4:** Bu tablet, Android 15 güncellemesinden sonra yeni bir büyük güncelleme almayacak.

**Redmi Modelleri:**

- **Redmi Note 13 5G, Note 13, Note 13R Pro:** Redmi'nin en yeni Note serisi, Android 15 güncellemesini alacak ancak bundan sonra büyük bir güncelleme almayacak.

- **Redmi Note 12, Note 12 Turbo, Note 12 Pro Speed, Note 12R, Note 12R Pro, Note 12T Pro, Note 12S:** Bu serinin farklı varyasyonları da Android 15 güncellemesini alacak.

- **Redmi K60E, K50 Ultra, K50i:** Redmi'nin K serisi telefonları, Android 15 güncellemesini alacak.

- **Redmi 13C 5G, 13C, 13R:** Redmi'nin 13 serisi telefonları, Android 15 güncellemesi ile son büyük güncellemelerini alacak.

- **Redmi 12 5G, 12:** Bu modeller de Android 15 güncellemesini alacak.

**Poco Modelleri:**

- **Poco M6 Pro 5G, M6:** Poco'nun orta seviye telefonları, Android 15 güncellemesini alacak.

- **Poco X6 Neo:** Orta segmentte yer alan bu model de Android 15 güncellemesinden faydalanacak.

- **Poco F5 Pro ve F5:** Poco'nun amiral gemisi ve orta seviye telefonları, Android 15 güncellemesini alacak.

- **Poco C65 ve C61:** Bu modeller de Android 15 güncellemesini alacak ancak yeni büyük güncellemeler almayacak.

Bu liste, Android 15 güncellemesinden sonra bu telefonların Android 16 veya sonraki büyük güncellemeleri almayacağını belirtir. Xiaomi, Redmi ve Poco kullanıcıları, bu güncellemelerle cihazlarının en son Android özelliklerine erişebilirler. Ancak, bu güncellemelerden sonra, bu modeller için yeni büyük güncellemeler sunulmayacaktır.