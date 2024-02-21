Yapay zekâ akıllı telefonlarda tamamen Android'in yerini alabilir mi?

ChatGPT 2022'nin sonlarında piyasaya çıktığında, pek çok kişi bu konuşmaya dayalı yapay zekâ ürününü Google Arama için doğrudan bir tehdit olarak gördü. Bu da Google'ın geçen yıl Google Gemini AI (yapay zekâ) ile doruğa ulaşan büyük yapay zekâ atılımını açıklıyor. ChatGPT'nin ve Perplexity gibi yapay zekâ tabanlı çevrimiçi arama alternatiflerinin ortaya çıkmasına rağmen, erken yapay zekâ savaşı Google Search’ün savaşmadan yenilmeyeceğini gösterdi.

Peki, yapay zekâ gelecekteki akıllı telefonlarda Android'in yerini alabilir mi? Başlangıçta bu bir endişe kaynağı olmasa da, ChatGPT programlarının gelişi, daha önce hiç sahip olmadığımız cihazların geliştirilmesini de tetikledi. Rabbit r1 ve Human Ai Pin gibi giyilebilir cihazlar yapay zekâyı ön plana çıkarıyor ve çekirdeğinde Android olmayan işletim sistemlerini çalıştırıyor. Sırada akıllı telefonların olabileceği konuşuluyor ve şimdiden ilk cihazların ortaya çıktığını görülüyor.

Birkaç gün içinde Android'i doğrudan tehdit eden birkaç beklenmedik gelişme yaşandı. Deutsche Telekom "akıllı telefonları uygulamalardan arındırmak" isteyen bir cihaz duyurdu. Ardından, Çinli akıllı telefon satıcısı Meizu, geleneksel Android telefonlar üretmeyi bırakacağını ve bunun yerine yapay zekâya yöneleceğini açıkladı.

Şu anda akıllı telefonunuz için ya iOS çalıştıran bir iPhone ya da Google'ın Android'ini çalıştıran bir Android cihaz olmak üzere yalnızca iki seçeneğiniz bulunuyor. Yalnızca Apple iPhone üretse de diğer tüm telefon üreticileri Android telefon üretebiliyor. Bu yüzden Android, küresel olarak baskın platform olarak kabul ediliyor.

Android, Symbian ve BlackBerry dönemlerinde akıllı telefonların yeni bir dönemi başlatacağını fark eden Google'ın yaptığının en iyi şeylerden biri olduğu düşünülüyor.

Android ücretsiz olduğu için herkes Android cihazlar üretebiliyor. Ancak Çin'deki Android deneyiminin dünyanın geri kalanından farklı olduğu biliniyor.





GOOGLE VE SAMSUNG, ANDROİD’SİZ YAPAY ZEKÂNIN ÖNCÜLERİ Mİ OLACAK?

Ayrıca, Google'ın Pixel cihazlarında çalışan Android sürümünün mümkün olan en iyi sürüm olduğu kabul ediliyor. Aynı zamanda, Pixel 8 telefonlarda bulunan yeni yapay zekâ özellikleriyle birlikte geliyor ve Google daha yeni başladı. Samsung, yapay zekâ ile ilgilenen güçlü bir Android oyuncusunun bir başka örneği olarak görülüyor. Sadece Galaxy S24'ün Google yapay zekâ özellikleri bu teknolojinin zamanla Android’in yerini alabileceğini gösteriyor.

Diğer taraftan Android, yapay zekâ tehditleri almaya başladı. Alman devi Deutsche Telekom, uygulamasız bir yapay zekâ akıllı telefonu üretmeyi planladığını açıkladı. Bu gelişmenin, Humane ve Rabbit'in giyilebilir yapay zekâ öncelikli cihazları için önerdikleri teknoloji olması nedeniyle benzer olduğu görülüyor.

Bu deneyimlerin özü, yapay zekânın kullanıcının uygulamalara girmesine gerek kalmadan işleri halledecek olması olduğu ifade ediliyor. Ancak bu uygulamalar yine de var olmaya devam edecek. Bir cihaza yüklenecek ve kullanıcı bu yapay zekâ etkileşimlerini mümkün kılmak için hesaplara sahip olacak.