Yapay zekâ araştırmacısı: ‘Yapay zekâ siyahi insanları başarısızlığa uğratırsa insanlık da başarısızlığa uğrar’

Yapay zekâ araştırmacısı Joy Buolamwini, yapay zekâ sistemlerinin beyaz olmayan insanları başarısızlığa uğratması halinde insanlığı da başarısızlığa uğratacağı konusunda uyarıyor.

Yapay zekâ araştırmacısı: ‘Yapay zekâ siyahi insanları başarısızlığa uğratırsa insanlık da başarısızlığa uğrar’
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Araştırmacı Joy Buolamwini, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmalarından Başkan Joe Biden'a yapay zekâ politikası konusunda danışmanlık yapmaya kadar, yapay zekâ teknolojisinin vaatleri konusunda kamuoyunu aydınlatmayı ve risklerini tartıp eğitmeyi kendine misyon edindi.

Buolamwini, yapay zekânın zararları ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Algoritmik Adalet Birliği'ni kurdu.

Yapay zekâyla ilgili açıklamalarda bulunan Buolamwini, bu teknolojinin beyaz olmayan insanlar üzerinde başarısız olursa sağlam bir sisteme sahip olamayacağını ve insanlığın da başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

yapay zeka

“İLERLEMENİN OLDUĞU YERDE SALDIRI DA VAR”

Yapay zekânın ırksal eşitliğe karşı işleyişi hakkında konuşan Buolamwini, şunları söyledi:

“Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu'nda ırksal eşitliğe ilişkin gördüğüm bazı çalışmalar beni cesaretlendirdi. Yapay zekâ ile neler yapılabileceğine dair bazı veriler geliştiriyoruz. Fakat ilerlemenin olduğu yerde saldırı olduğunu da görüyoruz.

Bu da sistematik bir değişime gittiğinizde her zaman bir tür dirençle karşılaşacağınız anlamına geliyor. Ben direnci, toplumda olması gerekene doğru ittiğimiz sürtünme olarak görüyorum. Bu hiçbir zaman kolay olmayacaktı.

Yaptığımız işin önemini yinelemeye devam etmemiz önemlidir. Yapay zekâ sistemleriyle ilgili olarak belirtmek istediğim şeylerden biri, yapay zekâ sistemleriniz beyaz olmayan insanlar üzerinde başarısız olursa, sağlam bir sisteme sahip olmadığınız anlamına gelir. Bu nedenle insanlığın da başarısızlığa uğrama ihtimali yüksektir.”

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