Yapay zekâ artık çocuklara en sevdiği karakterlerin olduğu masallar anlatabilecek!

Yapay zekâ artık çocuklarınızın en sevdiği karakterleri içeren masallar anlatabilecek. Fakat bunun telif hakkı konusunda bir sorun ortaya çıkaracağı da belirtiliyor.

Yapay zekâ artık çocuklara en sevdiği karakterlerin olduğu masallar anlatabilecek!
Yayın Tarihi:

Londra merkezli geliştirici ve baba, OpenAI'nin en son aracı olan GPT adı verilen özelleştirilebilir botları kullanarak küçük kızı için bir hikâye üreticisi yarattı. Bluey-GPT adını verdiği bot, her oturuma insanlara isimlerini, yaşlarını ve günleriyle ilgili bir şeyler sorarak başlıyor ve ardından Bluey ve kız kardeşi Bingo'nun başrolde olduğu kişiselleştirilmiş hikayeler üretiyor.

Warner, "Okulunun adını, yaşadığı bölgeyi söylüyor ve dışarıda havanın soğuk olduğundan bahsediyor. Bu onu daha gerçek ve ilgi çekici kılıyor” dedi.

ChatGPT'nin ana versiyonu, geçen yıl piyasaya çıktığından beri bir çocuk hikayesi yazabiliyordu. Fakat GPT'ler ebeveynlerin konuyu kısıtlamasına ve bir çocuğun adı gibi belirli ipuçlarıyla başlamasına izin veriyor. Bu gelişme, herkesin çocuğunun ve en sevdiği karakterin başrolde olduğu kişiselleştirilmiş hikâyeler oluşturabileceği anlamına geliyor.

yapay zeka

ÇOCUKLARIN MASAL DİNLEMESİ KONUSUNDA İYİ BİR ARAÇ OLACAK

Bununla birlikte, yapay zekâ tarafından üretilen hikayeler yasal ve etik kaygıları gündeme getiriyor. Şu anda OpenAI'nin GPT'leri yalnızca Plus veya Enterprise hesabı olanlar tarafından kullanılabiliyor. Şirket bunların diğer kullanıcılara da sunulabileceğini öne sürdü. Fakat özel aracıların şirketin son zamanlarda yönetim kurulu düzeyinde soruna yol açan endişelerden biri olduğuna inanıldığından ve araştırmacıların GPT'lerle ilgili gizlilik endişelerini işaret ettikleri göz önüne alındığında, bu sürüm bir yol olabilir.

Uzmanlar, telif hakkı sorununu aşmaları durumunda çocukların en sevdiği karakterleri içeren masalları dinlemesi konusunda yapay zekânın iyi bir araç olabileceğini söylüyor.

Öne Çıkanlar
Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak
Dolapta bekleyen kuru fasulyeleri böcekten kurtarıyor! Artık rahat rahat stok yapabileceksiniz Dolapta bekleyen kuru fasulyeleri böcekten kurtarıyor! Artık rahat rahat stok yapabileceksiniz
Bu tüyoyu bilen doğalgaz faturasının yarısını ödüyor! Tek seferde yüksek faturayı bıçak gibi kesiyor Bu tüyoyu bilen doğalgaz faturasının yarısını ödüyor! Tek seferde yüksek faturayı bıçak gibi kesiyor
Çok Okunanlar
iPhone 16 Pro'nun kamera gücü ağızları açık bırakacak! Aylar önce ilk bilgi geldi: Bakın nasıl görünecek! iPhone 16 Pro'nun kamera gücü ağızları açık bırakacak! Aylar önce ilk bilgi geldi: Bakın nasıl görünecek! iPhone'daki batarya sorunu tarihe karışıyor! Bu tüyoyu bilenler yüzde 100 bataryaya sahip olacak iPhone'daki batarya sorunu tarihe karışıyor! Bu tüyoyu bilenler yüzde 100 bataryaya sahip olacak Pixel 8 Pro'ya yapay zekâ destekli Video Boost özelliği geliyor! Pixel 8 Pro'ya yapay zekâ destekli Video Boost özelliği geliyor! Oyunseverlere müjde! 2 bin TL'lik oyun 700 TL'ye düştü: Yıl sonu indirimi bayram ettirecek Oyunseverlere müjde! 2 bin TL'lik oyun 700 TL'ye düştü: Yıl sonu indirimi bayram ettirecek Sosyal medya ve tarayıcı reklamlarına gizlenmiş kripto boşaltıcı toplam 58 milyon dolar çaldı! Sosyal medya ve tarayıcı reklamlarına gizlenmiş kripto boşaltıcı toplam 58 milyon dolar çaldı!