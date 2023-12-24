Yapay zekâ artık çocuklara en sevdiği karakterlerin olduğu masallar anlatabilecek!

Londra merkezli geliştirici ve baba, OpenAI'nin en son aracı olan GPT adı verilen özelleştirilebilir botları kullanarak küçük kızı için bir hikâye üreticisi yarattı. Bluey-GPT adını verdiği bot, her oturuma insanlara isimlerini, yaşlarını ve günleriyle ilgili bir şeyler sorarak başlıyor ve ardından Bluey ve kız kardeşi Bingo'nun başrolde olduğu kişiselleştirilmiş hikayeler üretiyor.

Warner, "Okulunun adını, yaşadığı bölgeyi söylüyor ve dışarıda havanın soğuk olduğundan bahsediyor. Bu onu daha gerçek ve ilgi çekici kılıyor” dedi.

ChatGPT'nin ana versiyonu, geçen yıl piyasaya çıktığından beri bir çocuk hikayesi yazabiliyordu. Fakat GPT'ler ebeveynlerin konuyu kısıtlamasına ve bir çocuğun adı gibi belirli ipuçlarıyla başlamasına izin veriyor. Bu gelişme, herkesin çocuğunun ve en sevdiği karakterin başrolde olduğu kişiselleştirilmiş hikâyeler oluşturabileceği anlamına geliyor.





ÇOCUKLARIN MASAL DİNLEMESİ KONUSUNDA İYİ BİR ARAÇ OLACAK

Bununla birlikte, yapay zekâ tarafından üretilen hikayeler yasal ve etik kaygıları gündeme getiriyor. Şu anda OpenAI'nin GPT'leri yalnızca Plus veya Enterprise hesabı olanlar tarafından kullanılabiliyor. Şirket bunların diğer kullanıcılara da sunulabileceğini öne sürdü. Fakat özel aracıların şirketin son zamanlarda yönetim kurulu düzeyinde soruna yol açan endişelerden biri olduğuna inanıldığından ve araştırmacıların GPT'lerle ilgili gizlilik endişelerini işaret ettikleri göz önüne alındığında, bu sürüm bir yol olabilir.

Uzmanlar, telif hakkı sorununu aşmaları durumunda çocukların en sevdiği karakterleri içeren masalları dinlemesi konusunda yapay zekânın iyi bir araç olabileceğini söylüyor.