Yapay Zeka Destekli Projeler TEKNOFEST'te Yarışıyor

Kocaeli'de TEKNOFEST Finali Başladı

Kocaeli ilinde düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti.

Yarışmanın Amaçları

Bu yarışmada, "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Yarışmayı düzenleyerek, Türkçe metinlerin işlenmesine yönelik kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye yönelik projelere katkıda bulunulmaktadır. Öğrenciler, veri üretimi, açık kaynak araçları kullanımı, veri setleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında projeler geliştirmektedir.

Yarışmacıların Sunumları

Yarışmacılar "Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorilerindeki sunumlarıyla değerlendirme sürecine girdi. Finale kalan takımlar, yarın projelerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Bu yıl yarışmada dereceye girenlere toplamda 480 bin lira ödül dağıtılacak.

Öğrencilerin Proje Deneyimleri

Yarışmaya katılan Mersin Üniversitesi öğrencisi Barış Karacadağ, geliştirdikleri sistemin müşteri hizmetlerinin yetersiz kaldığı konularda kullanıcılara hızlı çözümler sunmayı amaçladığını belirtti. Karacadağ, projelerinde mobil operatörlerin şikayet yorumlarını sınıflandırarak süreci hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. "Bu tarz yarışmalar, bu alanlarda kendime yer olduğunu hissettiriyor. Bu durum beni oldukça mutlu ediyor."

Samsun'dan katılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Bartu Ekinci, verilen senaryo üzerinden problemi ele alarak müşteri yorumlarına yapay zeka ile çözüm önerisi geliştirdiklerini ifade etti. Kastamonu'dan gelen "Metaverse" takımının kaptanı Zeynep Öztek ise yarışmanın atmosferinin güzel olduğunu ve kendileri için iyi bir deneyim olacağını vurguladı. Öztek, "Geliştirdiğimiz model, internette kullanılabilecek modellerden ziyade farklı yöntemlerin birleştirilmiş hali. İlk 3'e girmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye ekledi.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, 163 takım ve 531 yarışmacının katılımıyla Bilişim Vadisi'nde başladı. "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştiriyor.