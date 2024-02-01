Yapay zeka durmuyor! Teknolojide işten çıkarmalar dörtte üçe yükseldi

Teknoloji Sektöründe İşten Çıkarmalar Üç Çeyreklik Rekor Kırdı

Teknoloji sektörü, 2023 yılında 240 binden fazla iş kaybı yaşadı. Bu rakam, geçen yılın yarısından fazla ve artmaya devam ediyor. Ocak ayında ise Google, Meta, Microsoft gibi dev şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok firma işten çıkarmalarını duyurdu.





2023 YILINDA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE 240 BİNDEN FAZLA İŞ KAYBI YAŞANDI



Teknoloji sektörü, 2023 yılında büyük bir darbe aldı. Layoffs.fyi adlı internet sitesine göre, 2023 yılında teknoloji sektöründe 240 binden fazla iş kaybı yaşandı. Bu rakam, 2022 yılında yaşanan iş kaybının yarısından fazla ve artmaya devam ediyor.

İşten çıkarmaların büyük bölümü, yılın başlarında Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta ve Zoom gibi büyük teknoloji şirketlerinden geldi. Bu şirketler, pazar koşullarına uyum sağlamak ve verimliliği artırmak için iş güçlerini küçülttüklerini açıkladılar. Ayrıca pek çok sektörde faaliyet gösteren start-up’lar da yılın ilk yarısında işten çıkarmalar yaptılar.

İşten çıkarmalar, yaz ve sonbahar aylarında yavaşladı, ancak kış aylarında tekrar hızlandı. Ekonomistler, bir resesyon korkusu olmadığını belirtiyorlar, ancak teknoloji sektörünün toparlanması için gerekli ivme henüz oluşmadı. Bu nedenle, teknoloji şirketleri iş güçlerini küçültmeye ve büyüme yerine verimlilik odaklı bir zihniyete geçmeye devam ediyorlar.

OCAK AYINDA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE 89 BİN 554 İŞ KAYBI YAŞANDI

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar, 2024 yılının ilk ayında rekor seviyeye ulaştı. Layoffs.fyi’ye göre, Ocak ayında teknoloji sektöründe 89 bin 554 iş kaybı yaşandı. Bu rakam, Mart 2023’ten bu yana en yüksek aylık iş kaybı olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayındaki işten çıkarmaların büyük kısmı, Google, Meta, Microsoft, Cruise, Discord, Coinbase, Airbnb, Uber, Lyft, DoorDash, Instacart, Postmates, Snap, Twitter, Pinterest, Spotify, Netflix, Hulu, Quibi, Roku, Sonos, Peloton, Fitbit, GoPro, Bose, Logitech, Dell, HP, Lenovo, Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, Cisco, Oracle, Salesforce, IBM, SAP, Adobe, Dropbox, Slack, Zoom, Shopify, Square, Stripe, PayPal, Robinhood, Coinbase, Revolut, Monzo, N26, TransferWise, Klarna, Affirm, Afterpay, Credit Karma, LendingClub, SoFi, Better, Zillow, Opendoor, Compass, Redfin, Airbnb, Expedia, Booking.com, TripAdvisor, Yelp, Groupon, Eventbrite, Meetup, Foursquare, Nextdoor gibi şirketlerden geldi.