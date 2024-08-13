Yapay Zeka Enerji Tüketimi: Google Aramalarının 10 Katı

Yapay Zeka Sorguları ve Enerji Tüketimi

ABDULKADİR GÜNYOL - Yeni bir rapor, yapay zeka işlemlerinin enerji tüketimiyle ilgili çarpıcı veriler sunuyor. Yapay zeka uygulamaları, verimliliklerini artırarak birçok sektörde devrim yaratırken, bu süreçte yüksek enerji gereksinimleri de göz önünde bulunduruluyor. Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmelere göre, ChatGPT sorgulamaları, bir Google aramasına kıyasla 10 kat daha fazla enerji harcıyor.

2023'te Artacak Enerji Talepleri

Goldman Sachs raporuna göre, dünya genelindeki veri merkezlerinin enerji tüketimi şu anda toplam enerjinin %2'sini kapsıyor. Ancak bu oran, 2030 yılına kadar %3 veya %4'e yükseleceği öngörülüyor. Son 10 yılda ABD'de enerji talebinde önemli bir büyüme yaşanmazken, veri merkezleri ve diğer enerji gereksinimlerinin 2022-2030 arasında %2,4 artması bekleniyor.

Yatırım İhtiyacı ve Avrupa'nın Durumu

Goldman Sachs analistleri, ABD'deki enerji şirketlerinin yalnızca veri merkezleri için yaklaşık 50 milyar dolar yeni yatırımlar yapması gerektiğini vurguluyor. Avrupa'da da benzer bir durum söz konusu; 2023-2033 yılları arasında veri merkezlerinin genişlemesiyle birlikte enerji talebinin %40 ila %50 artması bekleniyor.

Görüntü Üretimi ve Enerji Tüketimi

Enerji tüketimi tartışmalarında bir diğer nokta ise yapay zekalar tarafından üretilen görüntüler. The Verge teknoloji sitesine göre, ortalama bir akıllı telefonun şarj olması 0,012 kilovatsaat enerji gerektiriyor. Üretken yapay zeka kullanarak bir görüntü üretmek, bir akıllı telefonun tam şarj olması ile eşdeğer bir enerji tüketimine yol açıyor.