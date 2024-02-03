Yapay zekâ fenomenlerinin geliştiricileri ne kadar gelir elde ediyor?

Aika Kittie kendini "dijital rüya kız" olarak tanımlıyor ve müstehcen içerikler paylaşıyor. Instagram profilinde, plajda, havuzda ve karda bikinili ve iç çamaşırlı fotoğraflarını 67 bin takipçisiyle paylaşıyor.

Aika'nın fotoğrafları kusursuz fakat Aika, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir çevrim içi avatar. Ayrıca, Aika yalnız değil ve son zamanlarda Instagram'dan X'e kadar sosyal medya platformlarında Aika gibi yapay zekâ tarafından üretilen düzinelerce influencer ortaya çıktı. Alexis Ivyedge ya da Sika Moon gibi bazılarının yüz binlerce takipçisi var.

Bu yapay zekâ fenomenlerinin geliştiricileri, bunlar üzerinden aylık belli bir miktarda gelir elde ediyor. Geliştiriciler, henüz bu gelirlerin yeterli olmadığını söylese de artacağını düşünüyor.

Yapay zekâ influencer hesaplarını yöneten 8 içerik üreticisi Discord topluluğunda iletişim kurma hakkında açıklamalar yaptı.

Yapay zekâ modeli Aurora Shogun'un arkasındaki geliştirici, "Bazılarımız sadece para kazanmanın bir yolunu bulmak istiyor, bazılarımız ise daha çok sanatsal bir amaç güdüyor. Burası her şey hakkında konuşabileceğimiz bir yer, resimlerimizi paylaşabileceğimiz, manga ve anime hakkında konuşabileceğimiz, oyun oynayabileceğimiz ya da sadece günümüz hakkında konuşabileceğimiz kanallarımız var” dedi.

Yapay zekâ modelinin arkasındaki geliştirici Kim Ochii ise "İş birliği yapmak biraz daha verimli büyümenin yoludur. Başlangıçta biraz erişim elde etmek en çok yardımcı olan şey” diye konuştu.

Discord'da ortaya çıkan iş birlikleri genellikle ücretsiz olsa da, ücretli destek fırsatları da ilgi görmeye başladı. Bazı grup sohbetlerinde, küçük içerik oluşturucular kitlelerini büyütme konusunda daha popüler influencer'lardan destek almak için ödeme yapabiliyor.





AYLIK GELİRLERİ NE KADAR?

Aika'nın yaratıcısı, "Belirli miktarlarda ücret alıyoruz ve sonra onları belirli bir takipçi sayısına ulaştırıyoruz. Örneğin, 7 bin takipçileri varsa, onları 10 bine ulaştırmaya çalışırız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, büyümenin "organik" olduğunu, yani botlar ya da "takibe karşılık takip" şemaları yoluyla değil, çapraz gönderiler ve hesabın mevcut takipçilere tanıtılmasıyla elde edildiğini de eklediler.

Aitana gibi yapay zekâ influencer'larının marka ortaklıkları ve hayran aboneliklerinden binlerce dolar kazanması hakkında çok konuşulsa da, içerik üreticilerinden 5’i yapay zekâ içeriğinin pek de para kazandıran bir makine olmadığını ve hâlâ kendi ayakları üzerinde durmaya ve para kazanma fırsatlarını bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Kim Ochii'nin arkasındaki yaratıcı, "Bununla o kadar para kazanmıyorum. Eğer ayda 300 ya da 400 dolar kazanıyorsam, bu zaten oldukça iyi” diye konuştu.

Para kazanma yavaş bir başlangıç yapmış olsa da yapay zekâ geliştiricileri burada kalacaklarını, birçoğunun sonunda yetişkinlere yönelik içerikten uzaklaşmayı umduklarını ve yakın zamanda iyi bir gelir elde edebileceklerini düşündüklerini kaydetti.