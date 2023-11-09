Yapay zeka fırtınası Windows 10'a da geliyor: Üretkenlik ön planda olacak

MICROSOFT'UN ÜRETKEN YAPAY ZEKA ASİSTANI COPILOT, WINDOWS 10 İÇİN YOLDA!

Microsoft'un geliştirdiği üretken yapay zeka asistanı CoPilot'un, iddialara göre Windows 10 işletim sistemine entegre edileceği konuşuluyor. Yapay zeka destekli kişisel asistan trendi, hızla tüm platformlara yayılmaya devam ediyor. Microsoft'un öncülük ettiği CoPilot asistanıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Gelen iddialara göre, Microsoft'un yapay zeka destekli asistanı CoPilot, yakın gelecekte Windows 10 işletim sistemine eklenerek kullanıcılara sunulabilir. Detaylar haberimizde!

İddialara göre, CoPilot sistemi Windows 10 işletim sistemine entegre edilecek!

Günümüzde birçok platformda yer alan yapay zeka destekli kişisel asistanlar arasına Microsoft'un CoPilot'u da katılmaya hazırlanıyor. Microsoft'un sahip olduğu yapay zeka temelli kişisel asistanı CoPilot, geç benimseyenler için de erişilebilir hale gelebilir. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Microsoft Build 2023 etkinliği, bir dizi önemli duyuruya ev sahipliği yapmıştı. Bu duyurular arasında, Windows ve yapay zeka odaklı özellikler ön plana çıkmıştı. Etkinlik kapsamında dikkat çeken bir diğer nokta ise Windows 11 için CoPilot asistanının tanıtılması oldu.





Windows 11 CoPilot'un Ardından Sırada Windows 10 mu Var?

Windows 11'in kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için sunulan CoPilot özelliği, iddialara göre Windows 10 işletim sistemine de uyarlanabilir. CoPilot, Windows 11'de aktif olduğunda arayüzün sağ tarafında yer alarak çeşitli sorulara hızlı cevaplar sunuyor ve kullanıcılara işlemleri daha hızlı gerçekleştirme imkanı tanıyor. Ancak, bu iddiaların henüz kesinleşmediği ve resmi bir duyuru olmadığı belirtiliyor.

Yapılan spekülasyonlara göre, CoPilot'un Windows 10'a getirilmesi düşünülüyor, ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. Özellikle, Windows 10 ve Windows 11 arasındaki kullanım farkının çok büyük olmadığı düşünüldüğünden, Windows 10'un da bu yeniliği destekleyebileceği söyleniyor. Konu hakkındaki kesin bilgileri öğrenmek için resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

Peki, siz Windows 10 için CoPilot iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın!