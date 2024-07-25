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Yapay Zeka İle Kemik Yaşı Belirleme

Kütahya'da geliştirilen yapay zeka sistemi, sol el röntgeni ile kemik yaşını yüzde 96 doğrulukla tespit ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:30
Yapay Zeka İle Kemik Yaşı Belirleme

Kütahya'da Yeni Bir Yapay Zeka Sistemi Geliştirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gedik öncülüğünde geliştirilen yapay zeka sistemi, sadece sol el röntgeninden kemik yaşı ve cinsiyet belirleyebiliyor. Bu yenilikçi sistem, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında yüzde 96 doğruluk oranına sahip.

Kemik Yaşı Tespitinde Doğruluk Artışı

Gedik, geleneksel atlas yönteminin kemik yaşını belirlemede yüksek hata paylarına sahip olduğunu belirtti. Yeni sistemle hata payı çocuklar için en fazla 3,5 aya, yetişkinler için ise 2 yıla kadar düşüyor. Bu durum, büyüme ve gelişme geriliği tedavisinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Veri Tabanında 40 Bin Röntgen Görüntüsü

Geliştirilen sistem, Türkiye’nin 12 ilinden toplanan 40 bin röntgen görüntüsünü referans alıyor. Bu geniş veri seti, sistemin Türkiye'deki hedef kitleye özel olmasını sağlıyor.

Adli Süreçlerde Önemi Vurgulandı

Kemik yaşının adli süreçlerdeki önemi de dikkati çekti. Özellikle çocuk suçluluklarıyla ilgili kararlarda, kemik yaşı tespiti büyük bir rol oynuyor.

Proje Ekibi ve İş Birlikleri

Proje, Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hüdaverdi Küçüker, Pediatri Anabilim Dalı'ndan Dr. Damla Geçkalan ve bilgisayar mühendisleri Dr. Cüneyt Özdemir ve Doç. Dr. Yılmaz Kaya ile ortaklaşa yürütüldü. Sistem, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı ve kemikyasi.com adresinden tüm hekimlere sunulacak.

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