Yapay Zeka ile Trafikte Yoğunluk Sorununa Çözüm

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından geliştirilen yeni bir proje, kara yollarındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Projenin Amacı ve İçeriği

Proje, "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" başlığı altında şekillendi. Projenin yürütücüsü, OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Kırbaş, yüksek lisans öğrencisi Akif Akbulut'la birlikte bu önemli projeyi hazırladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje, trafik yoğunluğunun sık yaşandığı alanlarda fayda sağlamayı amaçlıyor.

Yapay Zeka Kullanımı ve Beklentiler

Proje kapsamında, trafik yoğunluğunun arttığı virajlarda şerit ihlali yapan sürücüleri bilinçlendirmek için yapay zeka destekli bir sistem geliştirildi. Bu sistem, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor. Doç. Dr. Kırbaş, trafik yollarının kapasitesinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için mevcut verileri toplayarak, yapay zeka teknolojilerinden yararlanacaklarını belirtti.

Uygulama ve Sonuçlar

Projenin ilerleyen aşamalarında, 2024-2025 yıllarında belirlenen kritere uygun noktalardan veri toplanacak. Bu görüntü kayıtları, geliştirilen yapay zeka programı ile analiz edilecek ve sonuçlar bilgisayar simülasyonu aracılığıyla değerlendirilecektir. Kırbaş, bu simülasyon yazılımının trafiği daha iyi yönetebilme imkanı sunduğunu ve elde edilen sonuçların sahada doğrulanacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Kırbaş, projenin hayata geçmesiyle birlikte sürücülerin daha dikkatli araç kullanma alışkanlığı kazanacaklarını belirtti. Böylece trafik sıkışıklığı, dikkat dağınıklığı ve anlık sorunların önüne geçilmesi öngörülüyor. Proje, ulaşım sistemlerinin daha akıllı bir şekilde işleyebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.