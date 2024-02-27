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Yapay zekada ortalık karıştı: Yeni ortaklık geliyor

Mistral, bir sohbet uygulamasıyla bir sonraki yapay zeka modelini başlatmak için Microsoft ile ortaklık kurdu. Ayrıntılar haberimizde..

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:44
Yapay zekada ortalık karıştı: Yeni ortaklık geliyor

Mistral, şirketin işletmelere yönelik en yeni ve aynı zamanda en büyük modeli olarak tanımladığı yapay zeka modeli Mistral Large'ı piyasaya sürmek için Microsoft ile büyük bir stratejik ortaklığa girdi. Şirket, daha büyük olan bu modelin Gemini ile GPT gibi modellerden üstün olduğunu iddia ediyor.

Mistral Large'dan ne bekleniyor?

Şu anda mevcut olan Mistral Large, metni anlama, dönüştürme, kod oluşturma gibi karmaşık çok dile sahip akıl yürütme görevlerini yerine getirebilen metin üretim modeli şeklinde tasarlanmıştır. Şirketin paylaştığı MMLU kıyaslama sonuçlarında bu model, GPT-4'ten sonra API aracılığı ile kullanılabilen en iyi ikinci genel modeldir.

Mistral Microsoft ile ortaklık kurdu

Mistral, büyük ölçekli modelin ilk olarak API aracılığıyla kullanılabildiğini ancak Microsoft ile gerçekleştirilen ortaklıkla Azure AI aracılığıyla da kullanılabileceğini söyledi. Şirket ayrıca işletmelerin neler sunabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için yeni ortaklığa ilişkin sohbet uygulaması da başlattı.

Çok dilli model olan Mistral Large, yalnızca İngilizce'de değil aynı zamanda da Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca gibi farklı dillerde de ana dil akıcılığıyla metinleri anlayabilir, gerekçelendirebilir ve yazabilir.

Google ve OpenAI gibi şirketlerin çok dilli modeller sunduğu belirtilirken, Mistral'in tüm dillerin gramer ve kültürel arka planını farklılaştırılmış şekilde anlayabildiğini vurgulayarak daha gelişmiş olduğunu ve iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi. Modelin 32.000 token içeren bir bağlam penceresi vardır. 

Mistral Microsoft ile ortaklık kurdu

Büyük belgeleri işleyebilir ve bilgileri hatırlayabilir. Ayrıca, geliştiricilerin kendi denetleme politikalarını ve aynı zamanda yerel işlev çağrılarını tasarlama konularına imkan tanıyarak kesin talimatları izleme olanağı da sağlar.

Mistral Large'ın, özellikle 1 milyona kadar tokeni destekleyen Gemini 1.5 gibi büyük modellerle karşılaştırıldığında nasıl canlı performans gösterdiğini göreceğiz. Mistral, yeni daha büyük modelin rakip modellere kıyasla önemli ölçüde daha iyi performans sunduğunu iddia ediyor.

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