Yapay zekalı hesap makinesinden ilk görüntüler

Yapay zekalı ve kameralı OBSCURA hesap makinesi üzerinde veri noktaları yer alırken birçok zorluğu kolaylaştırmaktadır. Kağıda çizilmiş problemleri anlayıp çözebilirken bu durum ise yapay zekadan kaynaklanıyor. Kameralı olara devreye giren hesap makinesi dijitanl metne dönüştürmek, uzun süredir bilişim Kutsal Kasesi haline geldi.



Tasarımcı Divyansh Tripathi‘nin OBSCURA akıllı hesap makinesi, tüm sayısal problemler için tek bir çözüm haline getirilmesi asıl amaç haline geldi. Bu hesap makinesi, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip Photomath, Microsoft Maths Solver, Socratic gibi çözümleyicilerden geçirebilen bir kamerayla beraber kolaylık sağlamaktadır. Bunların yanında ise sorunu sesli olarak sormak için yerleşik bir mikrofon bulundurmaktadır.



Matematik çözümleri, potansiyel kötüye kullanımdan ötürü tartışma yaratırken etkileyici ve iyi amaçlar kullanılıyor. OBSCRA, özellikle çözüm kontrolü ele alarak bazı rutin işlerde gücü sahip olmasıyla sorunlu bir şekilde kullanma görevi başlatıldı. Akıllı telefınların aynı donanım ve yapay zeka hizmetlerinden erişim sağlanırken cihazın özel amacı ve işlevselliğiyle beraber özellikle eğitim profesyonel ortamlardan yararlanabilirsiniz.

