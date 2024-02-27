Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,14%
EURO
33,79 -0,03%
ALTIN
2.027,16 0,26%

Yapay zekânın seçimlere hile karıştırmasını önleme planı ilk büyük sınavını veriyor!

Meta, yapay zekâ teknolojisinin seçimleri olumsuz etkileyeceği ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokuyor. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:45
Yapay zekânın seçimlere hile karıştırmasını önleme planı ilk büyük sınavını veriyor!

Meta, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçim güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yeni bir planın temel hatlarını oluşturdu. Meta AB İşleri Başkanı Marco Pancini konuya ilişkin, "Her seçim kendine has olsa bile, bu çalışma 2016 yılından bugüne kadar küresel çapta 200'den fazla seçimden çıkardığımız temel derslere dayanmaktadır" diye konuştu.

Pancini, Meta'nın yanlış bilgilendirme, etki operasyonları ve üretici yapay zekânın kötüye kullanımı olmak üzere üç ana alana odaklandığını paylaştı.

Yanlış bilgilendirme doğru olmayan verilerin yayılması, etki operasyonlarıysa aldatıcı kampanyalar anlamına geliyor. Açıklama kapsamında, firma şimdiye dek 26 doğruluk kontrol kuruluşu ile iş birliği yaptı ve tehdit bulgularına ilişkin 3 ayda bir rapor paylaşıyor.

Firma, son olarak GenAI'a yaklaşımında ince düzenlemeler gerçekleştiriyor. Meta, kılavuz ilkeleri ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla dizayn edilmiş bir platform olan Partnership on AI'a katıldı. Aynı zamanda, bu yılki seçimlerde büyük platformlarda aldatıcı AI içeriğinin önüne geçmeyi hedefleyen Tech Accord'u da imzaladı.

yapay zeka

META YAPAY ZEKÂ İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Açıklamaya göre, tüm gönderiler aynı politika yönergelerine tabi olsa da, Meta AI içeriğini takip etmek amacıyla ekstra adımlar atıyor. Meta, yapay zekâ içeriğini analiz etmek amacıyla bağımsız doğruluk kontrol ortakları ile iş birliği yaptı. Açıklamaya göre, içeriğin yalan, manipülasyona uğramış ya da dönüştürülmüş olduğu belirlenirse, kullanıcıların akışlarında alt sıralarda bulunacak.

Üretken yapay zekâ ilerlediği sürece, siyasi kampanyalar konusunda malzeme oluşturmanın hızlı ve etkili bir yolunu vaadediyor. Fakat ayrıca daha çok yanlış bilgiye de yol açabileceği düşünülüyor.

ABD başkanı Joe Biden veya İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gibi siyasi aktörleri taklit eden birçok sayıda deepfake örneği, yapay zekâ teknolojisine erişimi olan herkesi sahte haber yaymak ile tehdit ediyor.

Öte yandan bir OpenAI geliştiricisi, yapay zekâ altyapılı propaganda gerçekleştirmenin ne kadar ucuz ve kolay olduğunu göstermek amacıyla bir "propaganda makinesi" üretti. Projenin yapımı 2 ay sürdü ve işletmesi ayda 400 dolardan daha az bir maliyeti buldu. Firma aynı zamanda, başka kaynaklardan sağlanan ve yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri etiketlemek amacıyla teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NASA Dünya’yı teğet geçen stadyum büyüklüğünde bir asteroidin fotoğrafını çekti!
2
Yapay zekânın seçimlere hile karıştırmasını önleme planı ilk büyük sınavını veriyor!
3
Yapay zekada ortalık karıştı: Yeni ortaklık geliyor
4
Beklenen oldu: 2024 M3 çipli MacBook Air serisi geliyor
5
BYD’nin 233 bin dolarlık elektrikli süper otomobili tanıtıldı!
6
Xiaomi'nin bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak
7
WhatsApp gizliliği artırıyor: Şifreli mesaj dönemi başlıyor

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Mangalda yiyormuş hissi verecek! Köfte yaparken bu püf noktasını uygulayın

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta