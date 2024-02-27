Yapay zekânın seçimlere hile karıştırmasını önleme planı ilk büyük sınavını veriyor!

Meta, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçim güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yeni bir planın temel hatlarını oluşturdu. Meta AB İşleri Başkanı Marco Pancini konuya ilişkin, "Her seçim kendine has olsa bile, bu çalışma 2016 yılından bugüne kadar küresel çapta 200'den fazla seçimden çıkardığımız temel derslere dayanmaktadır" diye konuştu.

Pancini, Meta'nın yanlış bilgilendirme, etki operasyonları ve üretici yapay zekânın kötüye kullanımı olmak üzere üç ana alana odaklandığını paylaştı.

Yanlış bilgilendirme doğru olmayan verilerin yayılması, etki operasyonlarıysa aldatıcı kampanyalar anlamına geliyor. Açıklama kapsamında, firma şimdiye dek 26 doğruluk kontrol kuruluşu ile iş birliği yaptı ve tehdit bulgularına ilişkin 3 ayda bir rapor paylaşıyor.

Firma, son olarak GenAI'a yaklaşımında ince düzenlemeler gerçekleştiriyor. Meta, kılavuz ilkeleri ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla dizayn edilmiş bir platform olan Partnership on AI'a katıldı. Aynı zamanda, bu yılki seçimlerde büyük platformlarda aldatıcı AI içeriğinin önüne geçmeyi hedefleyen Tech Accord'u da imzaladı.





META YAPAY ZEKÂ İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Açıklamaya göre, tüm gönderiler aynı politika yönergelerine tabi olsa da, Meta AI içeriğini takip etmek amacıyla ekstra adımlar atıyor. Meta, yapay zekâ içeriğini analiz etmek amacıyla bağımsız doğruluk kontrol ortakları ile iş birliği yaptı. Açıklamaya göre, içeriğin yalan, manipülasyona uğramış ya da dönüştürülmüş olduğu belirlenirse, kullanıcıların akışlarında alt sıralarda bulunacak.

Üretken yapay zekâ ilerlediği sürece, siyasi kampanyalar konusunda malzeme oluşturmanın hızlı ve etkili bir yolunu vaadediyor. Fakat ayrıca daha çok yanlış bilgiye de yol açabileceği düşünülüyor.

ABD başkanı Joe Biden veya İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gibi siyasi aktörleri taklit eden birçok sayıda deepfake örneği, yapay zekâ teknolojisine erişimi olan herkesi sahte haber yaymak ile tehdit ediyor.

Öte yandan bir OpenAI geliştiricisi, yapay zekâ altyapılı propaganda gerçekleştirmenin ne kadar ucuz ve kolay olduğunu göstermek amacıyla bir "propaganda makinesi" üretti. Projenin yapımı 2 ay sürdü ve işletmesi ayda 400 dolardan daha az bir maliyeti buldu. Firma aynı zamanda, başka kaynaklardan sağlanan ve yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri etiketlemek amacıyla teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.