Yeni çalışma, bir uydunun Venüs'ün dönüşünü yanlış yöne çevirdiğini iddia ediyor

Güneş sisteminde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs ve bilim insanları, yıllardır bunun nedenini çözmeye çalışıyorlardı. Yapılan bir çalışma, Venüs’ün neden saat yönünde dönen tek gezegen olduğunu açıklıyor olabilir.

Yeni çalışma, bir uydunun Venüs'ün dönüşünü yanlış yöne çevirdiğini iddia ediyor
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Bazı araştırmacılar, Venüs'ün saat yönünde dönen tek gezegen olmasının gizemini çözmüş olabileceklerine ve bunun nedenin de bir uydu olabileceğine inanıyorlar.

Konuya ilişkin yapılan bir çalışma, ters yörüngeye sahip eski bir uydunun Venüs'ün saat yönünde dönüşüne neden olmuş olabileceğini söylüyor. Aslında bu çalışma yeni değil. Fakat bilim insanları, bunun ne kadar olası olduğunu test etmek için bilgisayar simülasyonları kullanmasıyla bu hipotez yeniden gündeme geldi.

VENÜS

BİR  KUYRUKLU YILDIZ DA GEZEGENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

Yeni çalışmanın odak noktasının, eski bir uydunun uyguladığı çekim gücünün Venüs'ün dönüşünü gerçekten değiştirip değiştiremeyeceğini ya da teorinin tamamen yanlış olup olmadığını araştırmak olduğu belirtiliyor.

Venüs'ün potansiyel bakımdan yaşanabilir bir gezegen olarak tarihi, onu uzun zamandır bilimsel gözlemler için bir hedef haline getirdi. Bununla birlikte, aşırı sıcaklıkları ve garip dönüşü de gezegenle ilgili birçok teoriyi besledi. Bu çalışmaya göre ise Venüs'ün dönüşü eski bir uydu tarafından ters yöne çevrilmiş olabileceğini söylüyor.

Öte yandan, güneş sisteminin ilk günlerinde eski bir uydu, gezegen hatta bir kuyruklu yıldız gezegene çarptığında dönüşün değişmiş olması da mümkün olabileceği belirtiliyor. Fakat Venüs'ün benzersiz dönüşünün kesin doğasını kanıtlamanın, eldeki sınırlı veriler nedeniyle neredeyse imkânsız olduğu aktarılıyor.

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