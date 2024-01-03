Yeni Microsoft Teams özelliği 2024 yılında iletişiminizi kolaylaştırabilir!
Uzaktan çalışma sistemi için en etkili uygulamalardan biri olan Microsoft Teams’e yeni bir özellik geldi. Bu özelliğin uzaktan çalışan kişilerin iletişimini daha da kolaylaştıracağı öğrenildi.
Microsoft Teams kullanıcısıysanız, kısa süre önce eklenen bu özellik, Microsoft Teams sohbetleriniz arasında mesaj iletmeyi daha basit ve hızlı hale getirecek. Microsoft, kullanıcıların mesajları bir sohbetten diğerine tek bir tıklamayla iletmesine olanak tanıyan ve iş arkadaşlarıyla bilgi paylaşımını kolaylaştıran yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.
SLACK'TEKİ ÖZELLİĞE BENZİYOR
aksiyon.com.tr’nin haberine göre Microsoft, kullanıcıların sağ tıklama menüsündeki ilet düğmesine tıklayarak mesajları iletebileceklerini açıkladı. Kullanıcılar, ayrıca alıcıya daha fazla bağlam sağlamak için iletilen bir mesaja ek metin de ekleyebilecek. Teams kullanıcıları mesajları bireysel Teams sohbetlerine veya grup mesajlarına iletebilecek.
Microsoft Teams'in yeni özelliği, bir diğer popüler işyeri iletişim platformu olan Slack'teki ileri mesaj özelliğine benziyor. Mesaj iletme özelliği, kullanıcıların mesajlardan metin kopyalayıp yapıştırmalarına gerek kalmadan kolayca bilgi paylaşmalarını sağlıyor.
Bir mesaj özel bir doğrudan mesajla gönderilse bile, kullanıcılar özel mesajı okumaktan faydalanabilecek iş arkadaşlarıyla notları paylaşmak için kendi takdirlerini kullanabilecek.