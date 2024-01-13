Yeni nesil yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayarlar için yeni bir bellek formatı geliştirildi!

Micron kısa süre önce yenilikçi düşük güç sıkıştırmalı bellek modülü (LPCAMM2) form faktörünü tanıttı. Bu teknoloji, yeni nesil dizüstü bilgisayarlara üstün performans, gelişmiş enerji verimliliği ve yerden tasarruf sağlayan avantajlar sunmayı amaçlıyor. LPCAMM2 formatına entegre LPDDR5X çipler, 16 GB ile 64 GB arasında değişen kapasiteleriyle sağlam, yapay zekâ odaklı taşınabilir bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaya hazırlanıyor.

1997'de SODIMM modüllerinin piyasaya sürülmesinden bu yana istemci bilgisayarlar için ilk yıkıcı form faktörü olarak tanımlanan düşük güçlü CAMM2 formatı, 9 bin 600 Mbps'ye kadar hızlara ulaşabilen LPDDR5X yongalarına sahip. ABD merkezli şirkete göre bu, mevcut DDR5 SODIMM ürünlerinin sunduğu 5 bin 600 Mbps veri hızıyla tam bir tezat oluşturuyor.

Yeni LPCAMM2 bellek modülleri, içerik oluşturma iş yükleri için yüzde 7’ye kadar iyileştirilmiş performans, üretkenlik görevleri için yüzde 15'e kadar iyileştirme (PCMark 10 kıyaslamalarına göre) ve bekleme modunda yüzde 80'e kadar güç tasarrufu sağlayarak daha uzun bir pil ömrüne katkıda bulunma gibi önemli avantajlar vaat ediyor. LPCAMM2 bellekler, OEM ve ODM müşterileri için gelişmiş tedarik zinciri esnekliği sağlayarak tamamen modüler olacak şekilde tasarlandı. Micron, LPCAMM2 ürünlerini Crucial markası altında satmayı ve dizüstü bilgisayar son kullanıcıları için kolay bellek yükseltmelerini kolaylaştırmayı planlıyor.





TAM KAPSAMLI ÜRETİM 2024’ÜN İLK YARISINDA

JEDEC endüstri birliğindeki etkili konumu sayesinde Micron, LPCAMM2 form faktörünü tasarlamak ve geliştirmek için önemli müşteri PC ortaklarıyla başarılı bir şekilde iş birliği yaptı. Dünyanın en büyük PC üreticisi Lenovo, bu yeni bellek formatının hem mobil iş istasyonları hem de hafif dizüstü bilgisayarlar için daha yüksek performans, ölçeklenebilir bellek kapasitesi ve gelişmiş pil ömrünü nasıl kolaylaştırdığını vurguluyor.

Intel, optimize edilmiş yeni platform tasarımları geliştirerek istemci bilgisayar alanını aktif olarak yeniden tasarlıyor ve Micron'un LPDDR5X LPCAMM2 bellekleri gelecekteki bu yeniliklerde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Makine öğrenimi algoritmaları yaklaşan yapay zekâ devrimini desteklemek için hızlı, enerji tasarruflu RAM'e ihtiyaç duyduğundan, yeni format özellikle üretken yapay zekâ (GAI) kullanım durumları için oldukça uygun olduğu belirtiliyor.

Micron, yeni LPCAMM2 bellek modüllerinin ilk üretimlerine başladı ve tam kapsamlı üretimin 2024 yılının ilk yarısında yapılması bekleniyor. Şirket; oyun, orijinal içerik oluşturma ve gelişmiş yapay zekâ uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı taşınabilir sistemlere hitap eden Crucial LPCAMM2 bellek ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

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