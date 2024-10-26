DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.830,27 -0,27%

Yeni Uygulama ile Otel Hizmetlerine Tek Tıkla Erişim

Akıllı Eğlence Sistemleri uygulaması, otel konuklarına tüm hizmetlere kolay erişim sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:10
Yeni Uygulama ile Otel Hizmetlerine Tek Tıkla Erişim

Akıllı Eğlence Sistemleri Uygulaması ile Kolay Erişim

GÖKHAN ZOBAR - Yeni geliştirilen mobil uygulama, otel konuklarına konakladıkları yerin zengin imkanlarına tek bir tıklama ile erişim sağlıyor.

Geliştirici: Mustafa Uğur Büyükişcan

Mustafa Uğur Büyükişcan liderliğindeki Edirne merkezli yazılım firması, "Akıllı Eğlence Sistemleri" isimli uygulama ile otellerde kalan misafirlere etkinlik alanlarındaki yoğunluğu analiz ederek uygun yönlendirmeler sunuyor.

Tek Çatı Altında Kapsamlı Hizmet

Uygulama, otellerdeki çeşitli satın alma ve rezervasyon süreçlerini kullanıcı dostu bir deneyimle tek bir platformda topluyor. Kullanıcılar, temek sipariş hizmetlerinden eğlence aktivitelerine kadar pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

İntegrasyon ve Uzun Geliştirme Süreci

Büyükişcan, uygulamanın otel müşterilerinin sık karşılaştığı sorunları çözmek amacıyla tasarlandığını belirtti. "Uygulamamızda entegre olduğumuz 13 farklı program mevcut. Otellerdeki tüm sistemlerle uyum sağlayacak şekilde kapsamlı araştırmalar yaptık ve bu geliştirme süreci yaklaşık 3 yıl sürmüştür." dedi.

Kullanıcı Deneyimi ve Kolaylıklar

Uygulama sayesinde otel misafirleri, konakladıkları otelin imkanlarına kolayca erişebiliyor. Restoran gibi bölümlerden siparişlerini verebiliyor ve oteldeki farklı aktiviteler için rezervasyon yapabiliyorlar. Ayrıca, misafirler etkinliklerdeki doluluk oranlarını takip ederek tercihlerini buna göre belirleyebiliyorlar. Büyükişcan, "Tüm bu hizmetleri farklı uygulamalar yerine tek çatı altında sunarak kullanıcı deneyimini geliştirdik." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Uygulama ile Otel Hizmetlerine Tek Tıkla Erişim
2
Sanayi ve Teknolojide Türkiye'nin 22 Yılındaki Gelişimi
3
ASELSAN Konya'nın Yenilikçi AR-GE Ürünleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı
4
Kütahyalı Öğrenci Dron Yarışmalarında Zirveye Yerleşti
5
16. Uluslararası Robot Yarışması Erzurum'da Başladı
6
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
7
Teknopark İstanbul'daki Yeni Ofis Alanları AR-GE Firmalarını Bekliyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi