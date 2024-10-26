Yeni Uygulama ile Otel Hizmetlerine Tek Tıkla Erişim

Akıllı Eğlence Sistemleri Uygulaması ile Kolay Erişim

GÖKHAN ZOBAR - Yeni geliştirilen mobil uygulama, otel konuklarına konakladıkları yerin zengin imkanlarına tek bir tıklama ile erişim sağlıyor.

Geliştirici: Mustafa Uğur Büyükişcan

Mustafa Uğur Büyükişcan liderliğindeki Edirne merkezli yazılım firması, "Akıllı Eğlence Sistemleri" isimli uygulama ile otellerde kalan misafirlere etkinlik alanlarındaki yoğunluğu analiz ederek uygun yönlendirmeler sunuyor.

Tek Çatı Altında Kapsamlı Hizmet

Uygulama, otellerdeki çeşitli satın alma ve rezervasyon süreçlerini kullanıcı dostu bir deneyimle tek bir platformda topluyor. Kullanıcılar, temek sipariş hizmetlerinden eğlence aktivitelerine kadar pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

İntegrasyon ve Uzun Geliştirme Süreci

Büyükişcan, uygulamanın otel müşterilerinin sık karşılaştığı sorunları çözmek amacıyla tasarlandığını belirtti. "Uygulamamızda entegre olduğumuz 13 farklı program mevcut. Otellerdeki tüm sistemlerle uyum sağlayacak şekilde kapsamlı araştırmalar yaptık ve bu geliştirme süreci yaklaşık 3 yıl sürmüştür." dedi.

Kullanıcı Deneyimi ve Kolaylıklar

Uygulama sayesinde otel misafirleri, konakladıkları otelin imkanlarına kolayca erişebiliyor. Restoran gibi bölümlerden siparişlerini verebiliyor ve oteldeki farklı aktiviteler için rezervasyon yapabiliyorlar. Ayrıca, misafirler etkinliklerdeki doluluk oranlarını takip ederek tercihlerini buna göre belirleyebiliyorlar. Büyükişcan, "Tüm bu hizmetleri farklı uygulamalar yerine tek çatı altında sunarak kullanıcı deneyimini geliştirdik." şeklinde konuştu.