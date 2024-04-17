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‘Yılın En İyisi’ ödülü Teknosa’nın “Atatürk projesi”ne verildi

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında “Atatürk projesi”ne imza atan Teknosa, “Yılın En İyisi” ödülüne layık görüldü. Teknosa, yapay zeka teknolojisini kullanarak Atatürk’ün gerçeğe yakın şekilde sesini elde etmişti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:08
‘Yılın En İyisi’ ödülü Teknosa’nın “Atatürk projesi”ne verildi

Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılına özel ortaya koymuş olduğu proje ile “Yılın En İyisi” dahil olmak üzere 4 ödül birden aldı. MIXX Awards Türkiye tarafından 4 ödüle layık görülen projede Teknosa, yapay zeka desteği ile Atatürk’ün gerçeğe en yakın sesinin elde etmiş ve bu teknoloji ile daha önce Atatürk’ün kendi sesinden hiç duyulmamış sözleri Türkiye ile buluşturmuştu.

Teknosa, bu proje ile MIXX Awards Türkiye tarafından “Yılın En İyisi”, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ ve ‘Deneysel ve Yenilikçi’ kategorilerinde ‘Altın Mixx’, ‘Dijital Ses Reklamcılığı’ kategorisinde ise ‘Bronz Mixx’ ödüllerinin sahibi olmayı başardı.

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