YouTube'a gelen yeni özellikle şarkı bulmak kolaylaşacak

YouTube yeni özellikleri test etmeye başladı. Artık dinlediğiniz şarkıyı kolayca bulabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz şarkıyı sadece mırıldanarak kolayca bulma şansınız olacak.

YouTube'a gelen yeni özellikle şarkı bulmak kolaylaşacak
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YouTube, kullanıcılara müzik keşfederken yeni bir deneyim sunabilmek adına mırıldanarak şarkı aranmasına yönelik özelliğini test aşamasında geliştiriyor. Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar istedikleri şarkıyı mırıldanarak ya da sözlerini açıklayarak kolayca bulabilecekler.

Ünlü bir kişinin sesiyle şarkı söylemenizi sağlar..

YouTube'a gelen yeni özellikle şarkı bulmak kolaylaşacak

YouTube'un yapay zeka test aracı Dream Track, sesli komutlarınıza göre şarkılar oluşturuyor ve bunları ünlülerin sesleriyle söylüyor.

Mırıldanarak şarkıları aramaya yönelik özellik kullanıcıların sözlerinin hepsini hatırlamadıkları ya da bilmedikleri zamanlarda yalnızca melodiyle veya mırıldanma kapsamında istedikleri müziği bulmaları konusuna olanak tanıyacak.

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