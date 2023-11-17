YouTube'a gelen yeni özellikle şarkı bulmak kolaylaşacak

YouTube, kullanıcılara müzik keşfederken yeni bir deneyim sunabilmek adına mırıldanarak şarkı aranmasına yönelik özelliğini test aşamasında geliştiriyor. Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar istedikleri şarkıyı mırıldanarak ya da sözlerini açıklayarak kolayca bulabilecekler.

Ünlü bir kişinin sesiyle şarkı söylemenizi sağlar..





YouTube'un yapay zeka test aracı Dream Track, sesli komutlarınıza göre şarkılar oluşturuyor ve bunları ünlülerin sesleriyle söylüyor.

Mırıldanarak şarkıları aramaya yönelik özellik kullanıcıların sözlerinin hepsini hatırlamadıkları ya da bilmedikleri zamanlarda yalnızca melodiyle veya mırıldanma kapsamında istedikleri müziği bulmaları konusuna olanak tanıyacak.