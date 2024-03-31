YouTube'da süreyi atlayarak video izleyenlere müjde

YouTube, videoların en çekici anlarına doğrudan geçiş yapmayı veya az ilgi çeken bölümleri es geçmeyi mümkün kılan, yapay zeka tabanlı bir özelliğin deneme sürümünü yürütüyor. Şu an için “İleri atla - Jump Ahead” adı verilen bu özellik, AI teknolojisinden faydalanarak videoların en ilgi çekici kısımlarını belirliyor ve bu özellik yalnızca ABD’deki bazı YouTube Premium üyeleri tarafından erişilebilir durumda.

YouTube’un ‘İleriye Atlama’ işlevi, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını inceleyerek, onların en çok ilgilenecekleri video bölümlerini belirlemeye yarayan yapay zeka tabanlı bir algoritma kullanıyor. İzleyiciler, videonun önerilen kilit noktalarına geçmek için ekrana çift tıkladıklarında, zaman çubuğunda beliren bir buton aracılığıyla yapay zekanın seçtiği bölümlere hızla yönlendirilecekler.





YOUTUBE'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR

YouTube kullanıcıları, genellikle ekrana iki kez dokunarak videoları 10 saniye ileri sarmanın kolaylığına aşinadır. Ancak, platformun yeni test ettiği özellik, sadece birkaç saniye değil, videonun en heyecan verici anlarına doğrudan geçişi sağlayacak. Mevcut ileri sarma işlevinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulamak önemli; bu yeni özellik sadece seçilmiş videolarda aktif olacak. YouTube, hangi videoların bu yeni atlamalı izleme deneyimine uygun olduğunu belirleyecek ölçütleri henüz paylaşmadı.