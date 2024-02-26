YouTube'da video izleyenlerin çilesi bitiyor! Yılların sorunu tamamen ortadan kalktı

Kullanıcılara büyük müjde! O problem tamamen ortadan kaldırıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOUTUBE PLATFORMUNDA O SORUN ORTADAN KALKTI

Milyonlarca insanın müzik dinlemek ve video izlemek için kullandığı YouTube platformunda o problem tamamen ortadan kaldırıldı. Platformdaki yeni güncellemeye göre artık kullanıcıların gözü daha az yorulacak. Kullanıcıların daha iyi deneyim yaşamaları ve video önerilerinin daha belirgin olması için kumanda kontrolü YouTube ile daha uyumlu hale getirilecek.





Akıllı televizyon uygulamalarındaki YouTube uygulamasının daha ağır olduğu söyleniyordu. Güncellemeyle birlikte içerik üreticilerinin görünümü güzelleşecek. Değişiklikle birlikte kullanıcıların daha fazla video izlemesi ve daha çok kanalın abone olması hedefleniyor.