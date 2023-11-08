YouTube'da yapay zeka dönemi: Videoları özetleyecek

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün günlük hayatımıza daha fazla entegre oluyor. Sosyal medya platformlarının dışında YouTube da yeni trende katılıyor. YouTube, mobil uygulamasına bir chatbot eklemeye hazırlanıyor. Böylece kullanıcılar yapay zekadan bir videonun genel görünümünü talep edebiliyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Videoları özetleyecek
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Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası ve hatta teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden bazılarını bile etkiliyor. Bunun en temel kanıtı ise özellikle bu günlerde sosyal medya platformlarında sıklıkla yapay zeka teknolojilerine rastlamamızdır.

Instagram ve WhatsApp'ın ardından YouTube da bu trende katıldı. Bu nedenle platform yakın zamanda chatbotları mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına sunacak. Chatbot, şirket tarafından geliştirilen bir dil modeline dayanıyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi Videoları özetleyecek

Kullanıcılar yeni chatbot'a video penceresinin altındaki Soru Sor butonundan erişebilirler. Bu, insanlara farklı sorular sorma fırsatı verir. Bunlardan en önemlisi ise aslında kullanıcıların yapay zekadan video özetleri talep edebilmesidir.

Bu arada arka planda video oynatılırken video hakkında sorular sorabilir, video önerilerinde bulunabilirsiniz vb. Şirketin "YouChat" adını verdiği özellik şu anda belirli sayıdaki kişilerce kullanılıyor. Ancak bu özellik önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kademeli olarak kullanıma sunulacaktır.

Ayrıca YouTube'un çeşitli yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Buna efektler, düzenleme, filtreler, geçiş otomasyonu ve daha fazlasını içeren YouTube Create dahildir. Bu uygulamayla birlikte kullanıcılar platformu etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

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