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YouTube'un yeni özelliğini sadece ödeme yapanlar kullanabilecek

Dijital platform devi YouTube, kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunmaya hazırlanıyor. Son duyurusuyla dikkatleri üzerine çeken YouTube, Üye Özel Shorts özelliği ile içerik üreticilerine ve ücretli abonelerine özel bir deneyim vaat ediyor. Bu yenilikçi özellik, içerik üreticilerin kısa videolarını yalnızca ücretli aboneleriyle paylaşmalarına imkan tanıyacak.İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:42
YouTube'un yeni özelliğini sadece ödeme yapanlar kullanabilecek

YouTube, içerik üreticilerin kısa video içeriklerini yalnızca ücretli aboneleriyle paylaşmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir özellikle geliyor: Üye Özel Shorts. Bu yeni özellik, mevcut abonelik avantajlarına ek olarak ücretli abonelere ek içerik erişimi sağlayarak, platformda daha özel ve ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.


YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YENİ BİR AYRICALIK SUNUYOR: ÜYE ÖZEL SHORTS!

YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YENİ BİR AYRICALIK SUNUYOR: ÜYE ÖZEL SHORTS!

YouTube'un Üye Özel Shorts özelliği oldukça kullanıcı dostu bir arayüzle sunulmuştur. Bu özellikten yararlanmak isteyen içerik üreticileri, aşağıdaki adımları takip edebilir:

Short Video Oluşturma: İçerik üreticileri, özel olarak aboneleriyle paylaşmak istedikleri kısa videoları oluştururlar. Bu videolar, özel duyurular, ürün tanıtımları, soru-cevap etkinlikleri, perde arkası bakışlar veya yaklaşmakta olan içeriklerin ön gösterimleri gibi çeşitli içerik türlerini kapsayabilir.

Görünürlük Ayarları: Videonun yüklenmesi sırasında, içerik üreticileri "görünürlük" bölümünde "üye özel" seçeneğini seçerler. Bu seçenek, yalnızca abonelerin erişebileceği şekilde videonun ayarlanmasını sağlar.

Abonelere Sunma: İçerik üreticisi, videoyu yükledikten ve "üye özel" olarak ayarladıktan sonra, videonun yalnızca abonelerine özel olduğunu belirtir ve aboneleriyle paylaşır.

Bu adımları takip eden içerik üreticileri, Üye Özel Shorts özelliğini kullanarak aboneleriyle daha yakın bir bağ kurabilir ve onlara benzersiz içerikler sunabilirler. Bu özellik, YouTube'un içerik üreticilerine platformda daha etkili ve özel bir deneyim sunma çabasının bir parçasıdır.

YouTube’un Üye Özel Shorts özelliği, içerik üreticilerine abonelerine özel, daha samimi ve organik içerikler sunma imkanı sağlıyor. Ayrıca, içeriklerini abonelerine erken erişim sağlamak için belirli bir süre sonra herkese açık hale getirebilirler. Bu özellik, YouTube'un içerik üreticilerine platformda daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu tanıtım, TikTok’un abonelik tekliflerini daha fazla kullanıcıya açtığı bir dönemde geldi. TikTok, canlı yayın dışı içerik üreticilerine yönelik abonelik tekliflerini genişletmeyi planladığını duyurdu. YouTube'un Üye Özel Shorts adımı ise, kısa video içerik (Shorts) pazarındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor.

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