YouTube ve Netflix'in Apple Vision Pro kararının ardından diğer uygulama üreticileri Vision Pro lansmanını tartışıyor.

MacStories'e göre, Meta'ya ait platformlar Instagram, Facebook, Threads ve WhatsApp gibi uygulamalar başta olmak üzere bir dizi başka şirket de entegre uygulamaları piyasaya sürmekten uzak durmayı planlıyor. Fakat Vision Pro, 2 Şubat'ta piyasaya sürüldüğünde bu durumun değişebileceği düşünülüyor.

Bloomberg'e göre Spotify da yeni bir uygulama sunmamayı seçiyor. Spotify, iPad uygulamasını Vision Pro mağazasında da kullanıma sunmuyor. Ayrıca Spotify, Vision Pro için uygulama planları hakkındaki spekülasyonları doğrulayamayacağını ifade etti.

Pek çok medya şirketinin Apple'ın karma gerçeklik başlığını es geçtiği belirtiliyor. Özellikle de tümünün iPhone ve iPad için uygulamalarının olması, Vision Pro mağazasında uygulama yayınlamalarını kolaylaştırıyor. Apple, geliştiricilerin katılmayı tercih etmedikleri sürece, App Store'daki iPad uygulamalarının varsayılan olarak Vision Pro mağazasında otomatik yer alacağını açıklıyor.





VİSİON PRO DENEYİMİNİ BAŞLATACAK UYGULAMALAR HANGİSİ?

Teknoloji devinin kısa bir süre önce App Store kurallarını bir mahkeme kararına uyacak şekilde güncellediği ve hangi uygulamaların internet sitelerine bir bağlantı veya düğme dahil etmeye uygun olduğunu Apple'ın onaylayacağı dikkate alındığı zaman, geliştiricilerin Apple'ın son girişimini desteklemeye niyetli olmamaları şaşırtıcı olmadığı belirtiliyor. Yeni kurallar, uygulama dışı mağaza satın alımları için yüzde 27'lik bir ücret de dahil olmak üzere pek çok farklı uyarı içeriyor.

Spotify, yaptığı bir açıklamada bir geliştiricinin internet sitesinde bir uygulama dışında yapılan işlemler için yüzde 27'lik bir ücret uygulamanın ‘çok çirkin’ olduğunu kaydetmişti. Bloomberg, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberinde Spotify'ın Apple'ın en yeni cihazını kabul etmemesinin, yeni App Store kurallarından duyduğu rahatsızlıkla ilgili olmadığını açıkladı.

Öte yandan Vision Pro deneyimine katılmak isteyen şirketler de bulunuyor. TikTok, Disney+, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Red Bull TV, IMAX ve MUBI dahil olmak üzere yaklaşık 20 uygulama kulaklıkta eğlence tecrübelerine start verecek.