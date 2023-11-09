YouTube yapay zekayı kıskaca aldı: İşte yeni gelen özellikler

YouTube bir blog yazısında şu anda YouTube uygulamasında genel yapay zeka özelliklerini test ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Google, Google Bard ile yaratıcı yapay zeka ve tüketici ve profesyonel ürünlerdeki etkileşimli yapay zeka teknolijisi özellikleriyle derinden ilgilendi, ancak Youtube'da böyle bir özelliğin ortaya çıktığını ilk kez görmekteyiz.

Şirket, YouTube uygulamasına, kullanıcıların "oynatma sürecini kesintiye uğratmadan izlediğiniz videolarla ilgili soruların yanıtlarını, ilgili içerik önerilerini ve daha fazlasını alabilecekleri" yeni bir AI sohbet robotu sunuyor.





Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "İzlediğiniz içeriği daha derinlemesine incelemenize yardımcı olmak için konuşmaya dayalı yapay zeka aracını test ediyoruz. Bu araç, izlediğiniz videolarla ilgili sorularınızın yanıtlarını almanızı sağlar. Bu araç, öğrencilerin daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olacak soru ve cevaplar sunarak öğrenme yolculuğunu kolaylaştırabilir. Teste katılıyorsanız videonun altındaki "Soru sor" seçeneğine dokunduktan sonra araca erişebilir ve bir soru sorarak başlayabilirsiniz.





YouTube ayrıca yorum bölümlerini "konular" olarak gruplandırmak için yapay zekayı kullanan bir özellik de sunmakta. Şirket, kullanıcıların belirli bir konuya göz atabileceği ve o konuyla ilgili mevcut yorumlarla birlikte sohbete katılabileceği için yorum bölümündeki karışıklığı ortadan kaldıracağını söylüyor.

YouTube ayrıca yorum bölümlerini "konular" olarak gruplandırmak için yapay zekayı kullanan bir özellik de sunduğu belirtiliyor. Şirket, kullanıcıların belirli bir konuya göz atabileceği ve o konuyla ilgili mevcut yorumlarla birlikte sohbete katılabileceği için yorum bölümündeki karışıklığı ortadan kaldıracağını söylüyor.