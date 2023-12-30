Yurt dışından telefon alanlar oh çekecek! Bu karar hiç beklenmiyordu: Sonunda oldu!

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen telefon ve araçlara ilişkin önemli değişiklikleri içeren bir yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Sırakaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni düzenleme ile yurt dışından getirilen cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazların kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30 gün uzatılabilecek" şeklinde belirtti.

Yapılacak düzenleme ile yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kaydedilmeden kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılacak. Bu kapsamda, 120 günlük süre dolmadan e-Devlet üzerinden süre uzatım talebinde bulunanlar, getirdikleri telefonlarını toplamda 180 güne kadar kullanabilecekler.

Sırakaya, uzun süre Türkiye'de yaşayan ve yurt dışından emekli olan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini açıkladı. "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024’te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



Ayrıca, infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılacak. Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye’ye getirdikleri araçların burada kalma süresini bir defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler. İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerine başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.