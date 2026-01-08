10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: Hasan Aykut "Gazetecilik kamu vicdanının temelidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında İl Müdürü Hasan Aykut, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile gazeteci sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Programda vurgulanan mesajlar

Programa katılanlara seslenen İl Müdürü Hasan Aykut, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Gazetecilik; fedakârlık, sorumluluk ve güçlü bir kamu bilinci gerektiren onurlu bir meslektir. Zor şartlar altında dahi mesleğini hakkıyla icra eden basın mensuplarımız, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla yerine getirmektedir."

2026 sosyal destek verileri

Konuşmasında 2026 yılına ilişkin engelli ve sosyal destek hizmetleri verilerini paylaşan Aykut, Engelli Evde Bakım Hizmetinden yararlanma koşullarını hatırlattı: ağır engelli ibareli sağlık kurulu raporu ve hane içi kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerektiğini belirtti. Aykut, "2026 yılı için bu gelir sınırı 18.716 TL’nin altında belirlenmiştir. Şartları sağlayan vatandaşlarımıza aylık 13.878 TL Evde Bakım Yardımı ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel engelli bakım merkezlerinde kalan bireylere ilişkin bilgi veren Aykut, "2026 yılında özel engelli bakım merkezlerinde kalan bireyler için kişi başı aylık ödeme tutarı 56.000 TL olarak uygulanmaktadır" dedi. Ayrıca çocukların aile yanında desteklenmesine yönelik Sosyo Ekonomik Destek (SED) kapsamında da 2026 yılı itibarıyla "ortalama kişi başı aylık ödeme tutarı 9.739 TL’dir" bilgisini paylaştı.

Faizsiz evlilik kredisi ve demografik uyarı

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik programda yer alan diğer başlıklar arasında faizsiz evlilik kredisi desteği de vardı. Aykut, "18-25 yaş arası çiftlerimize 250.000 TL, 26-29 yaş arası çiftlerimize ise 200.000 TL faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanmaktadır" bilgisini aktardı.

Türkiye’nin demografik göstergelerine dikkat çeken Aykut, doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 iken 2026 itibarıyla 1,48’e gerilediğini ve Türkiye’de hanelerin yüzde 57’sinin çocuksuz olduğunu belirterek, bu tablonun aileyi güçlendirmeye yönelik sosyal politikaların önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmasını, görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak tamamlayan İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programda ayrıca 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla pasta kesimi yapıldı.

