12 Yaşındaki Elif Dülger Lösemiyi Yendi — Salıpazarı'nın Umudu

Samsun Salıpazarı'nda yaşayan 12 yaşındaki Elif Dülger, 8 yaşında yakalandığı lösemiyi yaklaşık 4 yıllık tedavinin ardından yenerek geleceğe umutla bakıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:12
12 Yaşındaki Elif Dülger Lösemiyi Yenerek Umut Oldu

Samsun Salıpazarı'dan ilham veren mücadele

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Elif Dülger, 8,5 yaşında yakalandığı lösemiyi uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek, hem kendi hayallerine yeniden kavuştu hem de aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oldu.

2022 yılında henüz 8 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Elif Dülger, yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Tedavi süresince eğitiminden kopmayan Elif, bugün sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elif, süreç boyunca aldığı maddi ve manevi desteklerin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı: "Hastalığın üstesinden ailemle birlikte geldim. Okula gidemediğim dönemlerde ders etütlerine katıldım. Gönüllü öğretmenler sayesinde derslerimden geri kalmadım. Her zaman yanımda olan insanlar bana güç verdi"

Tedavi dönemindeki zorlukları da anlatan Elif, özellikle kemoterapi sürecinin fiziksel etkilerine dikkat çekti: "Saçlarım dökülmüştü, çok zor zamanlar yaşadım. Ama hastanelerde düzenlenen etkinlikler sayesinde moral bulduk. Geleceği düşünün, geçmişe takılmayın" dedi.

Kendi deneyiminden yola çıkarak başkalarına umut olmak istediğini söyleyen Elif, meslek hedefini paylaştı: "İleride hematoloji doktoru olmak istiyorum. Aynı benim gibi hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım etmek istiyorum. Herkese umut olacağım için çok mutluyum"

Lösemiyi yenerek hayata yeniden umutla bakan Elif Dülger’in mücadelesi, hem lösemiyle savaşan çocuklara hem de ailelerine ‘yalnız değilsiniz’ mesajı verdi.

