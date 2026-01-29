Eskişehirspor Yönetimi'nden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve yönetimi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:36
Eskişehirspor Yönetimi'nden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Eskişehirspor Yönetimi'nden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ziyarette teşekkür ve başarı dilekleri paylaşıldı

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yılmaz, kulübün kent için taşıdığı önemi vurgulayarak Başkan Entok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un üst lige yükselme yolculuğunda kalan müsabakalarda başarı dileklerini iletti ve takımın yanında olduklarını belirtti.

Ziyaret, samimi görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı.

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ULAŞ ENTOK VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, VALİ DR. ERDİNÇ...

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ULAŞ ENTOK VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ULAŞ ENTOK VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, VALİ DR. ERDİNÇ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Yaşındaki Elif Dülger Lösemiyi Yendi — Salıpazarı'nın Umudu
2
Bilecik’te Sivil Trafik Denetimi: Bozüyük-Yalova Otobüsleri Kontrol Edildi
3
Siirt'te Karla Mücadelesi Aralıksız: 7/24 Ekipler Sahada
4
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
Antalya'da vasiyetle 10 yıllık fedakârlık: Yorgancı, engelli kızı evlat gibi büyüttü
7
DPÜ'de Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürler Toplantısı — 2026 Planları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları