Eskişehirspor Yönetimi'nden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ziyarette teşekkür ve başarı dilekleri paylaşıldı

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yılmaz, kulübün kent için taşıdığı önemi vurgulayarak Başkan Entok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un üst lige yükselme yolculuğunda kalan müsabakalarda başarı dileklerini iletti ve takımın yanında olduklarını belirtti.

Ziyaret, samimi görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı.

