Fırat’tan petrol iddiasına yanıt: "Somali’nin Stratejik Ortağıyız"

TBMM Türkiye-Somali Dostluk Grubu Başkanı Abdurrahim Fırat açıklama yaptı

TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Somalili bir iş insanının "Türkiye’nin Somali’de petrol bulduğu ve bu yüzden bölgeye 3 F-16 ve 3 savaş helikopteri gönderdiği" yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Fırat, sosyal medya üzerinden "SomHoncho" kullanıcı adlı iş insanının paylaşımına Türkçe ve İngilizce cevap vererek, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin altını çizdi.

Paylaşılan iddiada yer alan sözler şu şekildeydi: "Türkiye Somali’de kesinlikle devasa miktarda petrol buldu. Hiç kimse 3 savaş uçağını (100 milyon dolardan fazla) ve 3 taarruz helikopterini bedava vermez. En yakın müttefiki olan Suriye’ye bile böyle bir şey verilmedi. Yakında tarihin en büyük petrol keşfinin açıklanmasını bekleyin."

Buna karşılık Fırat, resmi hesabından yaptığı açıklamada dış politikanın niteliğini vurguladı: "Kıymetli Somalili kardeşim, TBMM Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak ifade etmek isterim ki: Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası hiçbir zaman emperyalist hedef ve talepler doğrultusunda şekillenmemiştir".

Fırat, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: Türkiye, sağlıktan ulaşıma, savunmadan ekonomiye, insani yardımlardan altyapı yatırımlarına kadar geniş bir iş birliği yürütüyor ve Somali halkı Türkiye için gönül coğrafyasının ayrılmaz bir parçası konumunda.

Fırat ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde, Türkiye-Somali ilişkileri kökleşmiş, müstesna ve örnek bir seviyeye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı ve "Bugün olduğu gibi yarın da Somali halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye ile Somali arasındaki diplomatik ilişkinin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Somalili milletvekilleri, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Fırat son olarak, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini vurguladı.

