Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası Başkanı Oldu

Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası Başkanlığını Devraldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yapılan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini kazanan Abdullah Ak, düzenlenen törenle başkanlık görevini resmen devraldı. Tören, oda üyeleri ve yönetim kurulu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Devir teslim töreni ve teşekkür

Tavşanlı Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Esnaf Odası binasında yapılan devir teslim töreninde, seçimlerde güvenoyu alarak başkanlığa seçilen Abdullah Ak, uzun süredir başkanlık yapan ve bu seçimlerde aday olmayan Ali Ağız'dan görevi teslim aldı. Törende ahde vefa örneği sergilenerek odaya emeği geçmiş eski başkanlar plaketle onurlandırıldı.

Yeni başkan Abdullah Ak, konuşmasında selefi Ali Ağız ile geçmiş dönemlerde odaya katkı sunan tüm başkanlara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ak, odanın kurumsal hafızasına ve tecrübesine saygı duyduklarını belirtti.

Eski başkanlardan Ziya Demir, Recep Çelikkaya ve görevi devreden Ali Ağız'a, odaya sağladıkları katkılar ve şoför esnafı için yürüttükleri çalışmalar anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Yeni başkanın mesajı

Görevi devraldıktan sonra makamında açıklama yapan Abdullah Ak, devraldıkları bayrağı ileriye taşımak için mücadele edeceklerini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün burada sadece bir görev değişimi değil, bir bayrak yarışı gerçekleştiriyoruz. Ali Ağız başkanımızdan ve diğer büyüklerimizden devraldığımız bu onurlu görevi, şoför esnafımızın haklarını koruyarak ve odamızı daha modern bir yapıya kavuşturarak sürdüreceğiz. Bizden önce bu odaya taş üstüne taş koyan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve hayırlı olsun dilekleriyle son buldu.

