125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu

Sivaslı Berkan Çalmuk, arkadaşlarının iddiasını kanıtlamak için 125 cc motoruyla yaklaşık 1.200 km kat etti; yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:00
Sivas’ta yaşayan 30 yaşındaki Berkan Çalmuk, arkadaşlarının iddiasına karşılık 125 cc motosikletiyle Adana'ya giderek yaklaşık bin 200 kilometre kat etti. Yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Çalmuk, iddiayı kanıtladığını söyledi.

Günlük mesafe ve yaşamı

Sivas’ta evli ve 2 çocuk babası olan Çalmuk (30), Suşehri ilçesindeki işine gitmek için her gün motosikletiyle 135 kilometre yol kat ediyor. Mesai bitiminde ilçeden kent merkezine döndüğünde günlük toplam 270 kilometre yol yapıyor.

Rota ve yolculuk detayları

Arkadaşlarının Sivas'tan Adana'ya motosikletle gidip gelemeyeceği yönündeki iddiası üzerine yola çıkan Çalmuk, hazırlıklarını yaptı ve rotayı belirledi. Geçilen iller sırasıyla: Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana. Yolculuğun ardından tekrar Suşehri'nde rotasını sonlandırdı.

Çalmuk, "Suşehri ilçesinden rotamıza başladık. Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana’da sonlandırdık. Daha sonrasında yeniden Suşehri’nde rotamızı sonlandırmış bulunmaktayız. Bir inat uğruna başladığımız bu yolda bazı sorunlar yaşayarak rotayı tamamladık" dedi.

