125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu

Sivas’ta yaşayan 30 yaşındaki Berkan Çalmuk, arkadaşlarının iddiasına karşılık 125 cc motosikletiyle Adana'ya giderek yaklaşık bin 200 kilometre kat etti. Yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Çalmuk, iddiayı kanıtladığını söyledi.

Günlük mesafe ve yaşamı

Sivas’ta evli ve 2 çocuk babası olan Çalmuk (30), Suşehri ilçesindeki işine gitmek için her gün motosikletiyle 135 kilometre yol kat ediyor. Mesai bitiminde ilçeden kent merkezine döndüğünde günlük toplam 270 kilometre yol yapıyor.

Rota ve yolculuk detayları

Arkadaşlarının Sivas'tan Adana'ya motosikletle gidip gelemeyeceği yönündeki iddiası üzerine yola çıkan Çalmuk, hazırlıklarını yaptı ve rotayı belirledi. Geçilen iller sırasıyla: Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana. Yolculuğun ardından tekrar Suşehri'nde rotasını sonlandırdı.

Çalmuk, "Suşehri ilçesinden rotamıza başladık. Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana’da sonlandırdık. Daha sonrasında yeniden Suşehri’nde rotamızı sonlandırmış bulunmaktayız. Bir inat uğruna başladığımız bu yolda bazı sorunlar yaşayarak rotayı tamamladık" dedi.

SİVAS’TA YAŞAYAN 30 YAŞINDAKİ BERKAN ÇALMUK, ARKADAŞLARI İLE İNATLAŞMASI SONRASI 125 CC MOTOSİKLETİ İLE ADANA’YA GİTTİ.