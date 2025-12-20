DOLAR
Karaman'da Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Karaman Hamidiye köyü kırsalında yaralı bulunan kızıl şahin, HAYDİ ekiplerince alınarak DKMP Karaman Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; tedavi sonrası doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:16
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hamidiye köyü kırsalında yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin bulundu.

Müdahale ve teslim süreci

İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, şahini dikkatle kafese alarak güvenli bir şekilde taşıdı.

Kafese konulan şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar salınacağının altını çizdi.

Kurumsal açıklama

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülebilir bir doğal yaşam için çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

