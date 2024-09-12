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14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 20 Aralık'ta Başlıyor

20 Aralık'ta başlayacak Bursa FotoFest, 28 solo ve 2 grup sergisiyle sanat tutkunlarını buluşturacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:43
14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 20 Aralık'ta Başlıyor

14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Duyuruldu

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle düzenlenen 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest), 20 Aralık-20 Ocak tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl "şehrin itirazı" temasıyla hazırlanan festival, 28 solo ve 2 grup sergisi sunacak.

Festivalin Küratörü Laleper Aytek

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, festivalin küratörlüğünü Laleper Aytek üstlenecek. Farklı galerilerde açılacak sergiler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek.

Sanat Dalgası Bursa’da Yayılacak

Festivalin tanıtımı Irgandı Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin, kentin sokaklarına yayılan bir sanat dalgasıyla sanata duyulan ilgiyi artıracağını belirtti. “Bursa’nın derinlerde saklı kalan sesini dünyaya duyuracak bu tema, özel bir anlama sahip” ifadelerini kullandı.

Festivalin Temaları

Küratör Aytek, festivalin dört ana temasının şu şekilde belirlendiğini açıkladı: "sürdürülebilirlik", "görünürlük", "şehre yayılmış" ve "uzun süreli". Festival, genç sanatçılar, Bursalı fotoğrafçılar ve kadın sanatçılar için bir platform oluşturarak, kadın fotoğrafçıların %66 oranında temsil edilmesini sağlayacak.

Etkinlikler ve Sergiler

Festival, 10 farklı mekanda gerçekleştirilecek sergilerle birlikte yan etkinliklerle de zenginleştirilecektir. Aytek, “Farklı duygu ve düşünceleri tetiklemeyi amaçlıyoruz” diyerek festival beklentilerini vurguladı.

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