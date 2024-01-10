15-21 Ocak Yay burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Yay burcunu nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Yay burcu 2024 yılı Ocak ayı burç yorumu

Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 21 ocağa kadar pluto'nun oğlak burcundan ayrılmasıyla birlikte hayatınızda önemli bir değişim süreci yaşayacaksınız. Bu süreçte, tüm deneyimlerinizi bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekiyor. 11 ocakta oğlak burcunda gerçekleşecek yeni ay da bu değişimi destekleyecek.

Finansal durumunuz

21 ocağa kadar finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gelir ve gider dengenizi iyi kurmanız, bütçenizi planlamanız ve gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Mevcut işinizde veya gelir kaynağınızda bazı sorunlar veya değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu durumda, yeni fırsatlar aramaktan veya kendi yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin. 21 ocaktan sonra, teknoloji alanında veya fikirlerinizi paylaşabileceğiniz alanlarda para kazanma şansınız artacak.

Aşk hayatınız

Aşk hayatınızda ise büyük bir sorun veya kriz yaşamayacaksınız. Ancak, finansal konuların ilişkinize yansıması mümkün. Bu nedenle, partnerinizle iletişiminizi güçlü tutmanız ve parasal konularda anlayışlı olmanız önemli. 19-20 ocak tarihlerinde Merkür ve Jüpiter arasındaki olumlu açı, ilişkinizde yeni bir sayfa açmanıza veya mevcut sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Sevgili yay burçları, 2024 yılının ocak ayında hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak için hazır olun. Kendinize güvenin ve değişime açık olun. Sevgiler.