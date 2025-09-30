15. Kocaeli Kitap Fuarı 4 Ekim'de Başlıyor — 'Anadolu Mayası' Teması

15. Kocaeli Kitap Fuarı 'Anadolu Mayası' temasıyla 4-12 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde; 1050 etkinlik, 515 yayınevi ve dünya rekoru denemesiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:05
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Fuar, zengin içerikleri ve geniş katılımcı ağıyla ziyaretçilere dolu dolu bir program sunacak.

Program ve Katılımcılar

Fuar kapsamında toplam 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinliklerde 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak; fuar, hem yayınevleri hem de okur buluşmaları açısından yoğun bir takvim vaat ediyor.

Açılış, Onur Konuğu ve Dünya Rekoru Denemesi

Resmi açılış, 3 Ekim Cuma günü saat 19.30'da Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Altaylar'dan Tunaya Müzik Birleştirir" programıyla yapılacak. Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar olurken, 7 Ekim'de 4 bin 100 ebeveynin çocuklarıyla kitap okuması şeklinde bir dünya rekoru denemesi gerçekleştirilecek.

Fuarın Yaygın Etkisi ve Öncesi-Sonrası Etkinlikler

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 2009'da başlayan kitap fuarı anlayışının tüm Türkiye'ye yayıldığını belirtti. Baraçlı, 2024 yılında fuarın 1.023.514 ziyaretçi, 530 yayınevi, 980 etkinlik ve 800 yazar ile Türkiye'ye lider bir kitap fuarı sunduğunu vurguladı. Ayrıca fuar öncesi ve sonrasında da çeşitli etkinliklerin planlandığını bildirdi.

Kurumsal Destek ve Eğitim Odaklı Katılım

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, üniversitenin tüm birimleriyle etkinliğe destek verdiğini ve 60 bin öğrencisi bulunan KOÜ'nün fuardaki yerinin önem taşıdığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, öğrencilere ve vatandaşlara sağlanan hizmetler için teşekkür etti.

15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap severler, eğitim camiası ve yayınevleri için zengin içerik ve etkinliklerle Ekim ayında Kocaeli'de birleşecek.

15. Kocaeli Kitap Fuarı 4 Ekim'de Başlıyor — 'Anadolu Mayası' Teması

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

