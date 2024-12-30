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2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025 yılı maaş zamları ve ürün hizmet zamları ile dolu dolu geçeceğe benziyor. Öte yandan sağlanan burslarla da alakalı gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:29
2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025 yılı maaş zamları ve ürün hizmet zamları ile dolu dolu geçeceğe benziyor. Bunların yanı sıra destek ödemeleri ile alakalı da zam gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle okul masrafları altında ezilen öğrencilere sunulan desteklerin ardı arkası kesilmezken, burs ödemeleri ile alakalı zam açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak zammı açıklanan burs ödemeleri KYK bursları olurken, üniversite öğrencilerinin faydalandığı bir başka burs olan TTK bursları ile alakalı gelişmeler de yakın takip ediliyor. 

Sabah saatlerinde öğrencileri mutlu edecek yeni gelişme açıklandı. Bu kapsamda Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen gençlere müjdeli haberler verdi. 2025 yılında burs miktarlarında önemli artışlar yaparak, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen TTK, genç araştırmacıların akademik çalışmalarına önemli bir destek sağlarken, burs tutarını 15 bin liraya yükselttiğini müjdeledi. 

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

TTK BURS TUTARLARI 2025

2025 yılında geçerli olacak düzenlemeye göre, doktora öğrencilerine aylık 15.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine ise 10.000 TL burs verilecek. Lisans öğrencileri içinse burs miktarları 2.250 TL ile 6.000 TL arasında değişen miktarlardan 9.000 TL'ye kadar yükselecek. Ayrıca, sosyal bilimler alanında birinci sırada yerleşen lisans öğrencilerine 3.375 TL burs sağlanacak.

özellikle maddi durumu zayıf olan öğrenciler için büyük bir destek olarak bilinen bu burs ödemeleri, yeni yıl itibari ile hak sahibi öğrencinin hesabına aktarılacak. Burs tutarlarında yaşanan bu artış ile öğrencinin ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşırken, derslerine daha fazla yoğunlaşılacağı tahmin ediliyor. 

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