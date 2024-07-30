2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Arsa için tahmin edilen ihale bedeli ₺35.500,00 olarak belirlenmiş olup, katılımcıların ihaleye katılabilmeleri için ₺7.100,00 tutarında bir teminat bedeli ödemeleri gerekiyor. İhale, Manisa’da yapılacak ve ayrıntılı bilgiye Manisa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen teminat bedelini yatırmaları ve gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, (236) 816 18 80 numaralı telefonu arayabilirler.



