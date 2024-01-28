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O market kazak fiyatına mont satıyor! Dev indirim için son günler!

O market kazak fiyatına mont satıyor! Dev indirim için son günler! Sevilen market zincirlerinden olan Hakmar'da indirimler gündeme gelirken 25 Ocak 2024 aktüel ve indirimli ürünlerin listesi yayınlandı. 25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünlerin listesi haberimizde.