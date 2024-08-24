2021 Model Kia Marka Otomobil İcradan 800 Bin TL'ye Satışa Çıkıyor: İstanbul’da Kaçırılmayacak Fırsat!

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi, 2021 model Kia marka otomobilin icradan satışa çıkarılacağını duyurdu. Özellikle araç alıcılarının ilgisini çekecek olan bu satış, büyük bir fırsat sunuyor. Detaylı inceleme sonucu tespit edilen küçük kusurlarına rağmen, bu araç, muhammen bedeli olan 800.000 TL ile yeni sahibini bekliyor. İlgilenenler, aracın ayrıntılı görsellerine ve artırma koşullarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirler.

SATIŞA ÇIKARILAN ARACIN DETAYLARI

İcradan satışa çıkarılan bu araç, 21ACA261 plakalı, 2021 model, Kia marka ve Stonic tipli bir otomobil. Benzinli ve manuel vites olan bu aracın rengi gri. Aracın iç ve dış aksamı ile ilgili yapılan incelemede, çeşitli küçük kusurlar tespit edilmiş. Ancak, bu kusurlar aracın genel performansını ve kullanımını olumsuz etkileyecek nitelikte değil.

Aracın iç aksamında gözle görülür eksikler bulunmamakla birlikte, torpido kısmında çizikler ve döşemelerde kullanıma bağlı kirlenmeler ile yıpranmalar mevcut. Motor kaputunun açılarak yapılan incelemelerde, motor ve mekanik aksamda gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edilmiştir.

DIŞ AKSAMDAKİ KUSURLAR VE DEĞERLENDİRME

Aracın kaporta aksamında yapılan incelemelerde ise ön tamponun kırık ve yerde olduğu, arka tamponun da kırık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, alt marşbiyel plastiklerin çıkmış ve yerde olduğu, sol arka çamurlukta sürtünme sonucu oluşan eziklerin bulunduğu belirlenmiştir. Bu kusurların dışında, aracın altına bakıldığında herhangi bir hasar veya yağ akıntısı gözlemlenmemiştir. Boya aksamında ise kullanıma bağlı çeşitli çizikler mevcuttur.

Aracın ruhsatı ve anahtarının olmadığı da belirtilen önemli detaylar arasında yer alıyor. Bu durum, aracı satın alacak kişinin ruhsat ve anahtar temini için ek masraf yapması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda, araç hala oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Satışa çıkarılan bu Kia marka otomobil, İstanbul Pendik’te bulunan Emniyet Yediemin Otoparkı’nda görülebilir. Araçla ilgilenenler, 17 Eylül 2024 tarihinde saat 11:56’da başlayacak olan ilk artırmaya katılabilirler. İlk artırma, 24 Eylül 2024 saat 11:56’da sona erecektir. Eğer bu artırmada araç satılmazsa, ikinci artırma 16 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir.

Bu tür icra satışları, piyasa fiyatının altında bir araç sahibi olma fırsatı sunar. Ancak, alıcıların dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus vardır. Özellikle ruhsat ve anahtar eksikliği gibi durumlar, araç satın alınmadan önce iyi değerlendirilmelidir. Ayrıca, aracın incelenmesi ve mevcut kusurların göz önünde bulundurulması, alıcının sağlıklı bir karar vermesi açısından önemlidir.

FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Bu tür icra ihaleleri, uygun fiyata araç sahibi olma fırsatı sunduğu için yoğun ilgi görmektedir. Eğer siz de 2021 model bir Kia Stonic sahibi olmak istiyorsanız, belirtilen tarihlerde esatis.uyap.gov.tr adresinden ihaleye katılarak teklif verebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için tarihler ve şartlar konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

İcradan satışa çıkarılan bu araç, hem yatırım amaçlı hem de kişisel kullanım için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olabilir. İstanbul’da böyle bir fırsatın tekrar ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Dolayısıyla, bu aracı yerinde görmek ve değerlendirmek için bir an önce harekete geçmeniz faydalı olacaktır.

Not: Araçla ilgili daha fazla bilgi ve detaylı görseller için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. KULLANILAN GÖRSELLER TEMSİLİDİR.