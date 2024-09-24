2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

Mersin 3. İcra Dairesi, 2023 model Fiat marka otomobili icradan satışa çıkarıyor. 33 ASZ 147 plakalı, mavi renkli sedan kasa tipindeki araç, otomatik vites ve dizel yakıt tipine sahip. Yaklaşık 17.794 kilometrede olan bu araç, önemli teknik özellikleri ve piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Muhammen bedeli 904.800 TL olan bu otomobil, icra süreci ile ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Aracın tüm kontrolleri yapılmış ve bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Satış işlemleri İcra İflas Kanunu (İİK) kapsamında yapılacak olup, artırma şartlarına ve detaylarına ilişkin bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

2023 MODEL FİAT OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

İcradan satışa çıkarılan bu araç, 2023 model bir Fiat marka sedan olup, otomatik vites ve dizel yakıt tipiyle öne çıkıyor. Motor numarası 463460201368290 ve şasi numarası NM43560000U076022 olan bu araç, Mersin 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunuluyor. Aracın mevcut durumu, tüm kontroller yapılarak tespit edilmiş ve bazı eksiklikler kaydedilmiştir.

ARACIN MOTOR VE ELEKTRİK DONANIMI

Aracın motoru çalıştırılmış ve vites kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aracın tüm elektrik aksamları, aydınlatma sistemleri ve fren sistemleri kontrol edilmiştir. İşte detaylar:

ABS fren sistemi faal ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

faal ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Klima soğutma sistemi aktif olarak kullanılabilir durumdadır.

aktif olarak kullanılabilir durumdadır. Ön farlar, arka sinyal lambaları ve diğer aydınlatma donanımları sağlamdır.

Bu donanımların düzgün çalışması, araçla ilgilenen alıcılar için önemli bir avantaj sunmaktadır. Araç genel olarak iyi bir durumda olup, yalnızca birkaç kozmetik kusur tespit edilmiştir.

ARACIN DIŞ VE İÇ DURUMU

Araç üzerinde yapılan incelemelerde bazı fiziksel kusurlar tespit edilmiştir. Ancak bu kusurlar, aracın genel performansını olumsuz etkileyecek boyutta değildir.

DIŞ KUSURLAR

Arka sağ çamurlukta teker tarafında bir çizik ve küçük bir ezik bulunmaktadır.

teker tarafında bir çizik ve küçük bir ezik bulunmaktadır. Aracın lastikleri orijinal Bridgestone marka olup, ekonomik ömrünün üçte birini tamamlamıştır. Bu da lastiklerin henüz uzun süre kullanılabilir olduğunu gösterir.

İÇ DONANIM VE KOLTUĞUN DURUMU

Araç içi incelemelerde, bazı küçük yıpranmalar göze çarpmaktadır:

Arka koltuk üzerinde sol tarafında bir yırtık mevcuttur.

üzerinde sol tarafında bir yırtık mevcuttur. Diğer koltuklar, tavan döşemesi ve taban halısı iyi durumda olup, fazla yıpranma izine rastlanmamıştır.

Bu tip araçlarda kullanıcılar genellikle iç donanımın durumuna da dikkat ederler. Bu Fiat marka aracın iç donanımının genel olarak iyi durumda olması, alıcılar için büyük bir artı.

TESPİT EDİLEN KİLOMETRE VE DİĞER BİLGİLER

Araç üzerinde yapılan kontroller sonucunda, kilometresi dijital ekranda 17.794 olarak tespit edilmiştir. Kontak açılarak yapılan bu tespit, aracın az kullanılmış olduğunu gösterir. Az kilometre yapılmış olması, aracın motoru ve diğer aksamlarının daha az yıprandığı anlamına gelmektedir. Bu da potansiyel alıcılar için cazip bir özellik olarak öne çıkmaktadır.

ARACIN SATIŞ BİLGİLERİ VE TARİHLERİ

İcradan satışa çıkarılan bu aracın artırmaya çıkış tarihi belli olmuştur. Satış işlemleri, Mersin 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup, detaylar şu şekildedir:

İlk artırma tarihi: 28 Ekim 2024, saat 14:34’te başlayacak ve 4 Kasım 2024, saat 14:34’te sona erecek.

28 Ekim 2024, saat 14:34’te başlayacak ve 4 Kasım 2024, saat 14:34’te sona erecek. İkinci artırma tarihi: 20 Kasım 2024, saat 14:34’te başlayacak ve 27 Kasım 2024, saat 14:34’te sona erecek.

Bu tarihler arasında yapılacak artırma işlemleri ile ilgili tüm detaylara esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili dosya numarası 2024/6449 ESAS olup, bu numara ile site üzerinden tüm şartlar ve araç detaylarına erişim sağlanabilir.

ARACIN MUHAMMEN DEĞERİ VE SATIŞ FİYATI

Mersin 3. İcra Dairesi tarafından belirlenen bu aracın muhammen bedeli 904.800 TL olarak açıklanmıştır. Bu değer, aracın genel durumu, modeli, kilometresi ve yapılan kontroller sonucu belirlenmiştir. Aracın satış sürecinde yapılacak artırmalar sonucunda nihai satış fiyatı belirlenmiş olacak.

İcra satışları, genellikle piyasa değerinin altında fiyatlarla sonuçlanabilir, bu da alıcılar için cazip fırsatlar yaratabilir. Ancak aracın teknik durumu, kozmetik kusurları ve genel özellikleri göz önüne alınarak değerlendirme yapılması önemlidir.

İCRADAN ARAÇ SATIŞLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İcradan satışa çıkarılan araçlar, genellikle piyasa değerinin altında satılma potansiyeline sahiptir. Bu tür araçlar, icra işlemi gereği satıldığı için alıcılar açısından önemli fırsatlar sunar. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

İcra Dosyası ve Detaylı Bilgiler: İcradan araç almak isteyen kişiler, dosya numarası ile ilgili tüm detayları esatis.uyap.gov.tr adresinden takip edebilirler. Muhammen Bedel ve Artırma Süreci: İlgili araçlar için belirlenen muhammen bedel, artırma sürecinde fiyatın başlangıç noktası olarak kabul edilir. Satışın yapıldığı tarih ve saat aralığında, artırma işlemleri esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılır. Aracın Fiziki Durumu ve Eksiklikler: İcradan alınacak araçlarda eksiklikler olabilir, bu yüzden araç hakkında yapılan inceleme ve tespit raporlarına dikkat edilmelidir. Bu Fiat marka araçta da tespit edilen bazı küçük kozmetik kusurlar bulunmaktadır.

İcradan satış işlemleri, doğru bilgilendirme ve dikkatli bir inceleme süreci ile yürütülmesi gereken bir süreçtir. Mersin 3. İcra Dairesi’nin bu ilanı, araç almak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir.

2023 MODEL FİAT İCRADAN SATILIK

Mersin 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan bu 2023 model Fiat otomobil, piyasa değerine göre uygun fiyat avantajı sunuyor. 904.800 TL muhammen bedel ile icradan satışa çıkarılan araç, özellikle düşük kilometresi ve teknik donanımları ile dikkat çekiyor. İlgili artırma tarihleri ve başvuru detayları esatis.uyap.gov.tr üzerinden takip edilebilir. Aracı incelemek ve artırmaya katılmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında online olarak teklif verebilirler.