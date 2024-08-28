2023 Model Renault Taliant Joy İcradan Satılık: İşte Detaylar ve Artırma Tarihleri!

İSTANBUL'DA 2023 MODEL RENAULT TALİANT JOY İCRADAN SATIŞA ÇIKTI!

İstanbul Anadolu 14. İcra Dairesi, 2024/9455 esas dosya numarası ile borç nedeniyle el konulan bir aracı icradan satışa çıkardı. Satışa çıkarılan araç, 2023 model Renault Taliant Joy. Araç, benzersiz özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İlgilenenler, araç hakkında ayrıntılı bilgi ve görsellere erişmek için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

2023 RENAULT TALİANT JOY: GENEL ÖZELLİKLERİ

İcradan satılacak olan 2023 model Renault Taliant Joy, aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir:

Plaka: 34HHl139

34HHl139 Model Yılı: 2023

2023 Marka ve Model: Renault Taliant Joy

Renault Taliant Joy Tip: RJF

RJF Motor No: H4DE470D384187

H4DE470D384187 Şasi No: VF1RJF00871271379

VF1RJF00871271379 Yakıt Tipi: Benzin

Benzin Vites Tipi: Otomatik

Otomatik Renk: Mavi

Araç, İstanbul Kartal ilçesinde bulunan yediemin otoparkında muhafaza edilmektedir.

ARACIN MEVCUT DURUMU VE HASAR DURUMU

Aracın üzerinde yapılan fiziki incelemede şu durumlar tespit edilmiştir:

Kaporta Durumu: Genel olarak araçta ağır bir hasar bulunmamakla birlikte, sol arka kapıda ufak bir ezik, sol marşbiyel ve sağ ön çamurlukta ezikler bulunmaktadır.

Genel olarak araçta ağır bir hasar bulunmamakla birlikte, sol arka kapıda ufak bir ezik, sol marşbiyel ve sağ ön çamurlukta ezikler bulunmaktadır. Lastik Durumu: Sağ arka lastik iniktir.

Sağ arka lastik iniktir. Boya Durumu: Kullanımdan dolayı çeşitli çizikler ve sağ ön çamurlukta boya dökülmesi mevcuttur. Ancak, aracın boya ölçüm işlemi yapılmamış olduğundan, boyalı veya lokal boyalı parçalar tespit edilememiştir.

Kullanımdan dolayı çeşitli çizikler ve sağ ön çamurlukta boya dökülmesi mevcuttur. Ancak, aracın boya ölçüm işlemi yapılmamış olduğundan, boyalı veya lokal boyalı parçalar tespit edilememiştir. Motor ve Mekanik Aksam: Motor kaputu açılmış ve motor ile mekanik aksamda gözle görülür herhangi bir eksik bulunmamıştır.

Motor kaputu açılmış ve motor ile mekanik aksamda gözle görülür herhangi bir eksik bulunmamıştır. Araç İçi Durumu: Araç, çilingir marifetiyle açılmış ve iç aksam detaylı bir şekilde incelenmiştir. Döşemelerde lokal kirlenmeler tespit edilmiştir. Ancak, araç anahtarı bulunmadığından, aracın beyni ve elektronik aksamına zarar verme riski nedeniyle akü takviyesi yapılmamıştır.

SATIŞA İLİŞKİN DETAYLAR

Aracın muhammen bedeli 802.000 TL olarak belirlenmiştir. Araç, İstanbul Anadolu 14. İcra Dairesi tarafından aşağıdaki tarihlerde satışa sunulacaktır:

Birinci Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2024, 10:03

Birinci Artırma Bitiş Tarihi ve Saati: 27 Eylül 2024, 10:03 İkinci Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati: 17 Ekim 2024, 10:03

İkinci Artırma Bitiş Tarihi ve Saati: 24 Ekim 2024, 10:03

ARTIRMA VE SATIŞ SÜRECİNE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Araca ilişkin artırma ve satış süreci, esatis.uyap.gov.tr adresinde yer almaktadır. İlgilenenler, belirtilen internet sitesi üzerinden 2024/9455 esas dosya numarası ile araç hakkında daha fazla bilgi edinebilir, şartları ve artırma detaylarını inceleyebilirler.

İCRADAN ARAÇ SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

İcradan araç satın almak, piyasada benzer araçlara göre daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı sunar. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

Aracın Durumu ve Hasar Tespiti: Araç hakkında ayrıntılı bilgi almak, hasar durumunu incelemek ve gerekirse bir uzmana danışmak önemlidir.

Araç hakkında ayrıntılı bilgi almak, hasar durumunu incelemek ve gerekirse bir uzmana danışmak önemlidir. Satış ve Artırma Şartları: İlgili icra dairesi tarafından belirlenen şartlar ve kuralları dikkatlice incelemek gerekmektedir.

İlgili icra dairesi tarafından belirlenen şartlar ve kuralları dikkatlice incelemek gerekmektedir. Ödeme ve Teslimat Süreci: Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, ödemenin zamanında yapılması ve aracın teslim süreci hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

SONUÇ: 2023 MODEL RENAULT TALİANT JOY SATIŞA ÇIKIYOR!

İstanbul Kartal’da satışa çıkarılan 2023 model Renault Taliant Joy, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İcra sürecinde satılacak olan bu araç, yeni sahiplerini bekliyor. Araç hakkında daha fazla bilgi edinmek ve artırma sürecine katılmak için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.